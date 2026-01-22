25 0 Kommentare FutureGen Industries investiert in wachstumsstarke Tech-Sektoren

FutureGen Industries Corp. richtet den Blick konsequent auf die Technologien von morgen – und verbindet visionäres Risikokapital mit einer breit gestreuten, ETF-ähnlichen Anlagestrategie.

FutureGen Industries Corp. hat sein Investitionsmandat erweitert, um in wachstumsstarke Technologiesektoren wie Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz, Robotik und Biotechnologie zu investieren.

CEO Dr. Kristian Thorlund leitet die Neuausrichtung des Unternehmens, um technologische Fortschritte und langfristige Branchentrends zu nutzen.

Das Unternehmen verfolgt eine ETF-ähnliche Strategie, um sowohl in innovative Start-ups als auch in etablierte Technologieunternehmen zu investieren.

Prognosen zeigen signifikantes Wachstum in den Zielbranchen: KI-Markt von 279 Mrd. USD (2024) auf 1,81 Billionen USD (2030), Biotechnologie von 1,55 Billionen USD (2023) auf 3,88 Billionen USD (2030) und Quantencomputing von 4 Mrd. USD (2024) auf 72 Mrd. USD (2035).

FutureGen Industries Corp. ist ein kanadisches Risikokapital- und Investmentunternehmen, das in vielversprechende Unternehmen investiert und diese strategisch unterstützt.

Die Investitionsstrategie kombiniert hohe Risiken durch Frühphasen-Investitionen mit einer stabileren Strategie durch Investitionen in große, etablierte Technologieunternehmen.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei FutureGen Industries ist am 26.02.2026.



