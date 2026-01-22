ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Vodafone auf 150 Pence
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach Aktien-Renaissance
- Anhebung der Geschäftsziele und Dividende überraschend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 1,190 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 28,00 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0459. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+12.473,34 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 150 Euro
Deutsche Bank hat noch einmal 10 pc draufgepackt. Sie war seit langem ein Freund von VF. Zu Recht! Und ist es auch geblieben.
VF ist nicht das schlechteste Investment in dieser Zeit. Kein Zoll, relativ beständiges Geschäftsmodell u.v.m.
das trifft in etwa meine Betrachtung von VF. Heute hat die Citi auf 1GBP erhöht. Selbst alte Skeptiker machen Zugeständnisse. Fehlt eigentlich nur noch UBS. Als Selbstläufer würde ich VF jedoch nicht bezeichnen. Der Job ist gut gewesen in 2025. er sollte und muss aber auch gut bleiben in den kommenden Jahren.