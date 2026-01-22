    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy'

    • Deutsche Bank hebt Kursziel für Vodafone auf 150 Pence
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach Aktien-Renaissance
    • Anhebung der Geschäftsziele und Dividende überraschend
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

    Vodafone Group

    +2,36 %
    +4,13 %
    +9,76 %
    +20,23 %
    +45,07 %
    +12,81 %
    -19,94 %
    -58,50 %
    -36,88 %
    ISIN:GB00BH4HKS39WKN:A1XA83

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 1,190 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 28,00 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0459. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+12.473,34 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 150 Euro


    Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vodafone Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Verfasst von dpa-AFX
