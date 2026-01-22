Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 1,190 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 28,00 Mrd..

Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0459. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+12.473,34 % bedeutet.