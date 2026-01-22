Kurseinbruch bei Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahresaussagen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,98 % und einem Kurs von 30,88 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -24,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +39,35 %/+79,16 % bedeutet.