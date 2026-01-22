    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    AKTIE IM FOKUS

    Kurseinbruch bei Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahresaussagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Enttäuschende Prognose drückt Zeiss-Aktien um 14%
    • Umsatzentwicklung im Q1 enttäuscht, Jahresziele unsicher
    • Aktienkurs erreicht tiefstes Niveau seit Juni 2016
    Kurseinbruch bei Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahresaussagen
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr haben am Donnerstag bei den Aktien von Carl Zeiss Meditec tiefe Spuren hinterlassen. Nachdem das Medizintechnik-Unternehmen eingeräumt hatte, dass die Geschäftsjahresprognose nach einem schwachen Auftaktquartal vermutlich nicht erfüllt werden kann, sackte der Kurs des MDax -Mitglieds in der Spitze um mehr als 14 Prozent ab und erreichte nahe der 30-Euro-Marke das niedrigste Niveau seit Juni 2016. Der 2021 vom Rekordhoch eingeleitete Abwärtstrend nahm damit seinen Lauf.

    Carl Zeiss enttäuschte mit Aussagen zur Umsatzentwicklung im ersten Quartal und kündigte an, die Jahreszielsetzungen daraufhin überprüfen zu wollen. Zuletzt war der Abschlag vor diesem Hintergrund dann noch fast 13 Prozent groß. Die Titel waren damit eine extreme Ausnahme in einem Marktumfeld, das ansonsten von Erleichterung geprägt war nach einer Kehrtwende, die US-Präsident Donald Trump am Vortag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in puncto Grönland-Perspektive vollzog./tih/jha/

    Carl Zeiss Meditec

    -16,04 %
    -24,87 %
    -24,65 %
    -37,04 %
    -38,86 %
    -77,41 %
    -77,24 %
    +35,44 %
    -35,60 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,98 % und einem Kurs von 30,88 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -24,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +39,35 %/+79,16 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
