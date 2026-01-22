    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hunderte neue Regeln

    Bankenverband fordert mutigen Abbau

    • VÖB fordert Ende der Regulierungsflut für Banken.
    • 434 neue Vorschriften für 2025 belasten Kreditinstitute.
    • Wettbewerbsfähigkeit deutscher Banken gefährdet durch Auflagen.
    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts Hunderter neuer Vorschriften für Banken allein im vergangenen Jahr fordert der Bankenverband VÖB ein Ende der Regulierungsflut. Im Jahr 2025 seien 434 neue Vorschriften auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene auf den Weg gebracht worden, die konkrete Anforderungen für Kreditinstitute in Deutschland begründen, listete der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) auf. Seit der Finanzmarktkrise 2008 kamen demnach 6.233 neue Anordnungen zusammen.

    Die zunehmende regulatorische Belastung schwäche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Banken, argumentiert der neue Präsident des VÖB, der Chef der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Thomas Groß. "Erforderlich ist ein mutiger Rückbau von Anforderungen, die über das Ziel hinausschießen, sich überschneiden oder zu detailliert sind", forderte Groß. "Ansonsten droht der Finanzstandort im internationalen Vergleich ins Hintertreffen zu geraten."

    Die bisher vorliegenden Vorschläge für eine Vereinfachung der Regulierung sieht Groß kritisch: Diese sähen vor, dass Entlastungen "mit Verschärfungen an anderer Stelle erkauft werden müssen"./ben/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

