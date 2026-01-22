Merz bietet Deutschland als Investitionsstandort an

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Deutschland als attraktiven Investitionsstandort geworben. "Wer immer in die Zukunft investieren will - Sie werden in Deutschland einen starken Partner finden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Deutschland wolle ein führender Investitionsstandort für weltweites Kapital werden.

Merz wies auf das Reformprogramm seiner schwarz-roten Bundesregierung hin. "Meine Regierung macht ihre Hausaufgaben und verfolgt einen ambitionierten Reformkurs mit Blick auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Einheit Europas."

Der Kanzler wies auf die angeschobene Unternehmenssteuerreform, die Senkung der Energiekosten, die Modernisierung der Infrastruktur und die High-Tech-Agenda für Forschung und Technologie hin. Deutschland sei in vielen Bereichen der Spitzenforschung führend in der Welt./sk/DP/jha



