    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz bietet Deutschland als Investitionsstandort an

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland als starker Partner für Investoren.
    • Reformprogramm für Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.
    • Fokus auf Unternehmenssteuer, Energiekosten und Forschung.
    DAVOS - Merz bietet Deutschland als Investitionsstandort an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Deutschland als attraktiven Investitionsstandort geworben. "Wer immer in die Zukunft investieren will - Sie werden in Deutschland einen starken Partner finden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Deutschland wolle ein führender Investitionsstandort für weltweites Kapital werden.

    Merz wies auf das Reformprogramm seiner schwarz-roten Bundesregierung hin. "Meine Regierung macht ihre Hausaufgaben und verfolgt einen ambitionierten Reformkurs mit Blick auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Einheit Europas."

    Der Kanzler wies auf die angeschobene Unternehmenssteuerreform, die Senkung der Energiekosten, die Modernisierung der Infrastruktur und die High-Tech-Agenda für Forschung und Technologie hin. Deutschland sei in vielen Bereichen der Spitzenforschung führend in der Welt./sk/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS Merz bietet Deutschland als Investitionsstandort an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Deutschland als attraktiven Investitionsstandort geworben. "Wer immer in die Zukunft investieren will - Sie werden in Deutschland einen starken Partner finden", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     