Alle Weichen für einen Wendepunkt gestellt

Es wird noch ein paar Wochen dauern bis der australische Wasserfilterhersteller De.mem die Gesamtzahlen für das Jahr 2025 präsentieren kann. Allerdings deuten die bisher kommunizierten Zahlen schon jetzt auf ein Rekordjahr hin, etwa wenn es um den positiven operativen Cashflow für das Kalenderjahr 2025 geht. Genaueres gibt das Unternehmen erst Ende Januar bekannt. Den Jahreswechsel nimmt Firmenchef Andreas Kröll und sein Team daher zum Anlass, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Für Kröll ist das Jahr 2025 ganz klar ein Wendepunkt.

„Wir haben uns zu einem profitablen, positiven Cashflow generierenden Unternehmen mit einer skalierbaren Plattform, innovativer Technologie und einem disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation entwickelt“, fasst Kröll seine Bewertung von 2025 zusammen.

Ende Januar wird De.mem die Finanzkennzahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlichen. Es sieht aktuell alles danach aus, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, einen Rekordwert beim positiven operativen Cashflow der letzten 12 Monate zu erzielen. Die Hintergründe sind vielschichtig.

Zum einen konnte De.mem bereits zum 30. September 2025 einen positiven operativen Cashflow von 1.181.000 AUD für die vergangenen 12 Monate berichten. Erfahrungsgemäß sind die Geschäftszahlen in der zweiten Jahreshälfte am stärksten; so erzielt De.mem laut Kröll ca. 55 Prozent der jährlichen Zahlungseingänge in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres.

Core Chemicals Übernahme sorgt für Dynamik

Hinzu kommt ein starkes Aufwärtspotenzial durch die kürzlich erfolgte Übernahme des Unternehmens Core Chemicals. Die positive Dynamik hatte sich bereits anhand von ersten Zahlen aus dem November 2025 gezeigt. Denn De.mem vermeldete alleine im Monat November einen Rekordumsatz von 675.000 AUD für Core Chemicals‘ Produkte für die Goldbergbauindustrie. Die Integration des Unternehmens in den De.mem Konzern berge erhebliches weiteres Cross-Selling Potenzial, so Kröll weiter.

Chancen im Bereich der Trinkwasserfiltration und weitere Meilensteine

Zudem geht Kröll zum Jahreswechsel auf die Technologieführerschaft von De.mem ein. Das Unternehmen nutze weiterhin sein proprietäres, also firmeneigenes, Membrantechnologie-Portfolio als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern. Die in 2024 erreichte NSF-Zertifizierung von De.mem‘s Membranen, die mit Graphenoxid veredelt sind, ermögliche zudem den Eintritt in große globale Trinkwassermärkte und unterstütze De.mem‘s Expansion in den Bereich der Haushaltswasserfiltration, erklärt Kröll weiter.