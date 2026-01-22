VW mit stärkstem Sprung seit Monaten: Cashflow-Hammer trifft auf TACO-Trade

Die Aktie von Volkswagen haussiert am Donnerstag an die DAX-Spitze, nachdem Europas größter Autohersteller einen weit besser als erwarteten Netto-Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt hatte. Der Mittelzufluss im Bereich Automobile – ohne Finanzdienstleistungen – lag bei rund sechs Milliarden Euro und damit eine Milliarde über dem Vorjahreswert. VW selbst hatte zuvor lediglich eine Nullnummer prognostiziert. Die Aktien stiegen am Donnerstag um bis zu 5,8 Prozent auf rund 104,60 Euro und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu. Analysten werteten den Cashflow als klare Überraschung, auch weil der Konzern das Jahr über hohe Investitionsausgaben und steigende Lagerbestände zu schaffen hatte.

Anleger reagierten zudem erleichtert auf die geopolitische Entspannung rund um Grönland: US-Präsident Donald Trump nahm überraschend sowohl seine Zolldrohungen gegen acht europäische Staaten zurück als auch die zuvor angedeutete Möglichkeit militärischen Vorgehens. Trump sprach nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem "Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung". Die Kehrtwende löste an den Märkten den bekannten "TACO-Trade" aus, bei dem Investoren darauf setzen, dass Trump zunächst eskaliert und später zurückrudert. Besonders zyklische Branchen profitierten, der europäische Autoindex erholte sich von seinem Tief seit Oktober.