Risk-On-Rallye im Autosektor
VW mit stärkstem Sprung seit Monaten: Cashflow-Hammer trifft auf TACO-Trade
Ein unerwartet starker Cashflow plus Trumps Zoll-Rückzug sorgen für den größten VW-Sprung seit Monaten. Analysten heben Kursziele an – und der Autosektor wechselt zurück auf Risk-On.
- Starker Cashflow von VW übertrifft Erwartungen deutlich.
- Trump zieht Zolldrohungen zurück, Märkte reagieren positiv.
- Analysten heben Kursziele für VW, optimistische Einschätzungen.
- Report: Vorsicht, geheim!
Die Aktie von Volkswagen haussiert am Donnerstag an die DAX-Spitze, nachdem Europas größter Autohersteller einen weit besser als erwarteten Netto-Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt hatte. Der Mittelzufluss im Bereich Automobile – ohne Finanzdienstleistungen – lag bei rund sechs Milliarden Euro und damit eine Milliarde über dem Vorjahreswert. VW selbst hatte zuvor lediglich eine Nullnummer prognostiziert. Die Aktien stiegen am Donnerstag um bis zu 5,8 Prozent auf rund 104,60 Euro und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu. Analysten werteten den Cashflow als klare Überraschung, auch weil der Konzern das Jahr über hohe Investitionsausgaben und steigende Lagerbestände zu schaffen hatte.
Anleger reagierten zudem erleichtert auf die geopolitische Entspannung rund um Grönland: US-Präsident Donald Trump nahm überraschend sowohl seine Zolldrohungen gegen acht europäische Staaten zurück als auch die zuvor angedeutete Möglichkeit militärischen Vorgehens. Trump sprach nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte von einem "Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung". Die Kehrtwende löste an den Märkten den bekannten "TACO-Trade" aus, bei dem Investoren darauf setzen, dass Trump zunächst eskaliert und später zurückrudert. Besonders zyklische Branchen profitierten, der europäische Autoindex erholte sich von seinem Tief seit Oktober.
Bei Volkswagen sorgten die starken Finanzdaten für zusätzliche Dynamik. Laut Experten beruhen die deutlich besseren Werte auf einem effizienteren Management des Betriebskapitals sowie auf geringeren Investitionsausgaben. Harald Hendrikse von der Citigroup sprach von einem "Beweis", dass die erhoffte Straffung greife. Die Nettoliquidität im Automobilbereich stieg zum Jahresende von 31 auf 34 Milliarden Euro. Auch die Nutzfahrzeugtochter Traton meldete einen höheren Mittelzufluss dank niedrigerer Lagerbestände und Investitionen.
Analysten mehrerer Banken bestätigten überwiegend ihre positiven Einschätzungen. RBC beließ VW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro und hob hervor, dass der Cashflow klar über dem Konsens liege. Jefferies bestätigte "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro und verwies auf die Freisetzung von Betriebskapital. Barclays bewertet die Aktie weiterhin mit "Overweight", während Deutsche Bank Research das Kursziel auf 120 Euro anhob und den hohen Free Cashflow hervorhob. Bernstein Research und Goldman Sachs reagierten zurückhaltender, betonten jedoch ebenfalls den über den Erwartungen liegenden Mittelzufluss.
VW will die vollständigen Jahreszahlen am 10. März vorlegen. Entscheidend für Anleger bleibt, ob der überraschend hohe Cashflow nachhaltig ist – und ob die Entspannung im Zollstreit die jüngste Rallye des Autosektors stabilisieren kann.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion