    AKTIE IM FOKUS

    Markterholung geht an SAP vorbei - Analyst: Stimmung am Boden

    Für Sie zusammengefasst
    • Softwarewerte profitieren nicht von Markterholung.
    • SAP-Aktien fallen auf tiefstes Niveau seit 2024.
    • Analyst erwartet positive Entwicklung nach Quartalsbericht.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Softwarewerte haben am Donnerstag nicht von der Markterholung im Zuge der Zoll-Kehrtwende profitiert. Bei den Anlegern waren eher Aktien gefragt, die zuletzt von der Zoll-Drohung aus den USA unter Druck geraten waren, wie Autowerte.

    Die Papiere von SAP haben die Dax-Rekorde indes bereits seit dem Frühjahr 2025 nicht mehr mitgemacht. Die Anteilsscheine der Walldorfer rutschten am Donnerstag mit gut 187 Euro auf das tiefste Niveau seit Sommer 2024 ab. Zuletzt notierten sie mit 189,00 Euro noch gut ein Prozent im Minus.

    Balajee Tirupati von der Citigroup sprach tags zuvor in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht von SAP von einem Höhepunkt in der Mollstimmung für die Branche. Die rasante Entwicklung von KI und die Unsicherheit für die Wachstumsprofile seien eine schwere Belastung. Dabei erwartet Tirupati aber eine anhaltend starke Entwicklung des SAP-Konzerns. Nach dem Bericht am 29. Januar könnten die Anleger gelassener an SAP-Aktien herangehen.

    An anderen europäischen Börsen lagen auch Werte wie Sage und Amadeus IT im Minus./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 44,24 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 231,79 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +43,19 %/+69,71 % bedeutet.




    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie: politische Risiken und mögliche Besteuerung großer Tech-Konzerne sowie globale Handelsvolatilität belasten den Kurs; viele sehen einen anhaltenden Abwärtstrend, Gap-Close bei rund 150 € und Bedeutung des Bruchs der 200 (MA). Charttechnisch wird eine Megafon-Formation diskutiert. Fundamental: breite Kundenbasis und KI-Offensive versus Zweifel an zukünftigem profitablerem Wachstum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

