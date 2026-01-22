Markterholung geht an SAP vorbei - Analyst: Stimmung am Boden

Die Papiere von SAP haben die Dax-Rekorde indes bereits seit dem Frühjahr 2025 nicht mehr mitgemacht. Die Anteilsscheine der Walldorfer rutschten am Donnerstag mit gut 187 Euro auf das tiefste Niveau seit Sommer 2024 ab. Zuletzt notierten sie mit 189,00 Euro noch gut ein Prozent im Minus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Softwarewerte haben am Donnerstag nicht von der Markterholung im Zuge der Zoll-Kehrtwende profitiert. Bei den Anlegern waren eher Aktien gefragt, die zuletzt von der Zoll-Drohung aus den USA unter Druck geraten waren, wie Autowerte.

Balajee Tirupati von der Citigroup sprach tags zuvor in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht von SAP von einem Höhepunkt in der Mollstimmung für die Branche. Die rasante Entwicklung von KI und die Unsicherheit für die Wachstumsprofile seien eine schwere Belastung. Dabei erwartet Tirupati aber eine anhaltend starke Entwicklung des SAP-Konzerns. Nach dem Bericht am 29. Januar könnten die Anleger gelassener an SAP-Aktien herangehen.

An anderen europäischen Börsen lagen auch Werte wie Sage und Amadeus IT im Minus./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 44,24 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 231,79 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +43,19 %/+69,71 % bedeutet.



