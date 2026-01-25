Preise für Speicherchips explodieren – und viele Tech-Aktien fallen massiv

Der Engpass entsteht vor allem durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz. US-Techfirmen wie OpenAI, Google und Microsoft bevorzugen Chips für Rechenzentren, die höhere Margen abwerfen. Consumer-Geräte bleiben dagegen auf der Strecke. Samsung , SK Hynix und Micron profitieren mit Rekordgewinnen, ihre Aktien spiegeln die anhaltende Marktknappheit wider.

Die rasant steigenden Preise für Speicherchips treffen nicht nur Verbraucher, sondern alarmieren auch zunehmend Anleger. Aktien von Herstellern preiswerter Smartphones, PCs und Konsolen stehen massiv unter Druck, wie Reuters berichtete. Unternehmen wie Raspberry Pi , HP und Xiaomi haben bereits Preiserhöhungen angekündigt.

Anleger reagieren auf schwache Nachfrageprognosen

Analysten von IDC und Counterpoint senken ihre Erwartungen: Die weltweiten Smartphone-Verkäufe könnten 2026 um mindestens zwei Prozent fallen, der PC-Markt soll um 4,9 Prozent schrumpfen, und Konsolenverkäufe könnten um 4,4 Prozent zurückgehen. Emarketer-Analyst Jacob Bourne warnt:

"Die Hersteller könnten einen Teil der Kosten auffangen, aber angesichts des Ausmaßes der Verknappung wird sich dies sicherlich in höheren Preisen für die Verbraucher niederschlagen."

Weiter sagt er, dass es für Unternehmen in Zeiten einer allgemeinen Inflation eine Herausforderung darstellen werde, ihre Produkte zu verkaufen. Die Anlegerstimmung ist entsprechend angespannt. In den letzten drei Monaten des Jahres 2025 sanken die Aktien von Raspberry Pi, Xiaomi, Dell, HP und Lenovo. Xiaomi verlor mit 27,2 Prozent am stärksten.

Preissteigerungen belasten die Börsenkurse weiter

Die Speicherchippreise dürften laut Counterpoint auch 2027 hoch bleiben. Tobey Gonnerman, Präsident von Fusion Worldwide, erklärt:

"In den letzten beiden Quartalen haben wir bei einigen Produkten einen Preisanstieg von 1.000 Prozent beobachtet, und die Preise steigen weiter."

Laut Gonnerman müssten Verbraucher darauf vorbereitet sein, "dass sie schon bald deutlich höhere Preise für Laptops, Mobiltelefone, Wearables und Gaming-Geräte zahlen müssen". Hersteller kleiner und mittlerer Geräte, darunter Xiaomi, TCL Technology und Lenovo, werden den Druck besonders stark spüren. TrendForce berichtete, dass Dell und Lenovo für Anfang 2026 Preisaufschläge von bis zu 20 Prozent planen. HP-CEO Enrique Lores kündigte bereits höhere PC-Preise wegen "signifikanter" Speicherchipkosten an. Raspberry-Pi-Chef nannte die Preissteigerungen in einem Blog "schmerzhaft".

Apple als stabiler Hafen für Investoren

Größere Unternehmen wie Apple gelten als robuster. "Apple ist besser positioniert, da es für seine Einkäufe Vertragspreise (anstelle der volatileren Spotpreise) verwendet und sich so bessere Preise sichert", so Analyst William Kerwin von Morningstar.

"Aber auch Apple ist nicht immun und muss möglicherweise die Preise erhöhen, um die höheren Inputkosten weiterzugeben."

Apple wird seine Quartalszahlen am 29. Januar veröffentlichen, Dell am 26. Februar und Xiaomi voraussichtlich Ende März. Die Märkte dürften die Berichte genau beobachten, um Rückschlüsse auf die Belastbarkeit der Tech-Aktien durch steigende Speicherchipkosten zu ziehen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion