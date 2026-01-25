    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Anleger alarmiert

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preise für Speicherchips explodieren – und viele Tech-Aktien fallen massiv

    Steigende Speicherchipkosten belasten Tech-Aktien. Xiaomi, Dell und HP spüren die Preiskrise direkt – Anleger erwarten turbulente Börsenzeiten.

    Anleger alarmiert - Preise für Speicherchips explodieren – und viele Tech-Aktien fallen massiv
    Foto: adobe.stock.com

    Die rasant steigenden Preise für Speicherchips treffen nicht nur Verbraucher, sondern alarmieren auch zunehmend Anleger. Aktien von Herstellern preiswerter Smartphones, PCs und Konsolen stehen massiv unter Druck, wie Reuters berichtete. Unternehmen wie Raspberry Pi, HP und Xiaomi haben bereits Preiserhöhungen angekündigt.

    Der Engpass entsteht vor allem durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz. US-Techfirmen wie OpenAI, Google und Microsoft bevorzugen Chips für Rechenzentren, die höhere Margen abwerfen. Consumer-Geräte bleiben dagegen auf der Strecke. Samsung, SK Hynix und Micron profitieren mit Rekordgewinnen, ihre Aktien spiegeln die anhaltende Marktknappheit wider.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    488,25€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    443,85€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger reagieren auf schwache Nachfrageprognosen

    Analysten von IDC und Counterpoint senken ihre Erwartungen: Die weltweiten Smartphone-Verkäufe könnten 2026 um mindestens zwei Prozent fallen, der PC-Markt soll um 4,9 Prozent schrumpfen, und Konsolenverkäufe könnten um 4,4 Prozent zurückgehen. Emarketer-Analyst Jacob Bourne warnt:

    "Die Hersteller könnten einen Teil der Kosten auffangen, aber angesichts des Ausmaßes der Verknappung wird sich dies sicherlich in höheren Preisen für die Verbraucher niederschlagen."

    Weiter sagt er, dass es für Unternehmen in Zeiten einer allgemeinen Inflation eine Herausforderung darstellen werde, ihre Produkte zu verkaufen. Die Anlegerstimmung ist entsprechend angespannt. In den letzten drei Monaten des Jahres 2025 sanken die Aktien von Raspberry Pi, Xiaomi, Dell, HP und Lenovo. Xiaomi verlor mit 27,2 Prozent am stärksten.

    Preissteigerungen belasten die Börsenkurse weiter

    Die Speicherchippreise dürften laut Counterpoint auch 2027 hoch bleiben. Tobey Gonnerman, Präsident von Fusion Worldwide, erklärt:

    "In den letzten beiden Quartalen haben wir bei einigen Produkten einen Preisanstieg von 1.000 Prozent beobachtet, und die Preise steigen weiter."

    Laut Gonnerman müssten Verbraucher darauf vorbereitet sein, "dass sie schon bald deutlich höhere Preise für Laptops, Mobiltelefone, Wearables und Gaming-Geräte zahlen müssen". Hersteller kleiner und mittlerer Geräte, darunter Xiaomi, TCL Technology und Lenovo, werden den Druck besonders stark spüren. TrendForce berichtete, dass Dell und Lenovo für Anfang 2026 Preisaufschläge von bis zu 20 Prozent planen. HP-CEO Enrique Lores kündigte bereits höhere PC-Preise wegen "signifikanter" Speicherchipkosten an. Raspberry-Pi-Chef nannte die Preissteigerungen in einem Blog "schmerzhaft".

    Apple als stabiler Hafen für Investoren

    Größere Unternehmen wie Apple gelten als robuster. "Apple ist besser positioniert, da es für seine Einkäufe Vertragspreise (anstelle der volatileren Spotpreise) verwendet und sich so bessere Preise sichert", so Analyst William Kerwin von Morningstar.

    "Aber auch Apple ist nicht immun und muss möglicherweise die Preise erhöhen, um die höheren Inputkosten weiterzugeben."

    Apple wird seine Quartalszahlen am 29. Januar veröffentlichen, Dell am 26. Februar und Xiaomi voraussichtlich Ende März. Die Märkte dürften die Berichte genau beobachten, um Rückschlüsse auf die Belastbarkeit der Tech-Aktien durch steigende Speicherchipkosten zu ziehen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger alarmiert Preise für Speicherchips explodieren – und viele Tech-Aktien fallen massiv Steigende Speicherchipkosten belasten Tech-Aktien. Xiaomi, Dell und HP spüren die Preiskrise direkt – Anleger erwarten turbulente Börsenzeiten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     