GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 153,9EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



