GOLDMAN SACHS stuft Adidas auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 153,9EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
