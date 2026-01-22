    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsImplenia AktievorwärtsNachrichten zu Implenia

    Implenia gewinnt neue Großaufträge in der Schweiz, Deutschland & Norwegen

    Die Implenia ist der größte Baukonzern der Schweiz und ein führender europäischer Anbieter für komplexe Infrastruktur-, Tunnel- und Ingenieurbauprojekte mit klarer Fokussierung auf den Verkehrs- und Energiesektor.

    Implenia hat zuletzt zwei bedeutende Auftragspakete im Infrastrukturbau gesichert, die die langfristige Auslastung des Konzerns deutlich stärken. Gemeinsam mit dem Partner Marti erhielt Implenia von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) den Zuschlag für zentrale Lose des Projekts „MehrSpur Zürich–Winterthur“ mit einem Gesamtauftragswert von rund CHF 1,7 Mrd., wovon rund CHF 830 Mio. auf Implenia entfallen. Das rund zehnjährige Großprojekt umfasst den Bau einer neuen Doppelspurlinie inklusive des 8,3 km langen Brüttenertunnels sowie umfangreiche Bahnhofs- und Streckenausbauten und zählt zu den wichtigsten Bahninfrastrukturvorhaben der Schweiz.

    Zusätzlich gewann Implenia neue Brücken- und Tunnelbauaufträge in Deutschland und Norwegen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 350 Mio.. Dazu gehören der Neubau der Peenebrücke Wolgast als zentrale Verkehrsverbindung zur Insel Usedom, der Ersatzneubau der Mainbrücke Marktbreit auf der Autobahn A7, der Bau der Lågen-Brücke auf der norwegischen Autobahn E6 sowie der erste Bauabschnitt des innerstädtischen Autobahntunnels Riederwald in Frankfurt am Main. Insgesamt unterstreichen beide Auftragspakete Implenias starke Marktposition bei großvolumigen, technisch anspruchsvollen Infrastrukturprojekten und sichern dem Konzern über viele Jahre eine hohe Visibilität und stabile Auslastung.

    Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist die Implenia Aktie mit 4,1% gewichtet.

     

