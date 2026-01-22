DroneShield springt fast 10 %: Analysten sehen Auftragslawine bis Sommer

Bell Potter sieht DroneShield als klaren Profiteur wachsender Sicherheitsbudgets. Der öffentliche Sektor rückt dabei verstärkt in den Fokus: Die Analysten verweisen auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, für deren Schutzmaßnahmen rund 250 Millionen US-Dollar bereitstehen. Auch im Rahmen der "America 250"-Feierlichkeiten könne das australische Unternehmen mit Aufträgen rechnen. "Wir wären enttäuscht, wenn DroneShield im Zuge dieser Veranstaltungen keine nennenswerten Aufträge erhalten würde", heißt es laut The Motley Fool. Parallel gewinnt der US-Markt durch den Safer Skies Act an Relevanz, da dieser Behörden erstmals umfassende Befugnisse zur Abwehr unbemannter Fluggeräte einräumt.

Die Aktie von DroneShield ist am Donnerstag deutlich angesprungen, nachdem das australische Brokerhaus Bell Potter seine Kaufempfehlung bestätigte und das Kursziel von 4,40 auf 5,00 AUD anhob. Die Analysten stützen ihre Neubewertung auf den weltweit steigenden Bedarf an Technologien zur Erkennung und Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge. 2026 werde ein Wendepunkt für die Branche, den Bell Potter als "Jahr der Drohne" bezeichnet. Mit Blick auf eine potenzielle Auftragspipeline von 2,5 Milliarden AUD (rund 1,55 Milliarden Euro) erwarten die Analysten "in den nächsten drei bis sechs Monaten […] bedeutende Aufträge", sobald globale Verteidigungshaushalte ins neue Finanzjahr wechseln.

Im Rahmen ihres Updates hat Bell Potter die Finanzschätzungen für DroneShield spürbar nach oben gesetzt. Die Analysten erhöhten ihre Gewinnprognosen je Aktie (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um "+4 %/+8 %/+3 %". Auch die Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 wurden jeweils um 5 Prozent angehoben. Als Gründe nennt Bell Potter eine geringere Verwässerung durch weniger ausstehende Aktien, höhere operative Kosten infolge zusätzlicher Neueinstellungen sowie erwartete Mehrumsätze durch neue US-Sicherheitsgesetze. Zudem heben die Analysten hervor, dass die Aktie auf Basis des erwarteten EV/EBITDA für 2026 rund 34 Prozent günstiger bewertet sei als vergleichbare internationale Drohnenunternehmen.

Anleger reagierten positiv: Die DroneShield-Aktie stieg am Donnerstag um 9,5 Prozent auf 4,73 AUD (rund 2,71 Euro). Damit nähert sie sich dem neuen Kursziel, das ausgehend vom Schlusskurs nur noch rund 5,7 Prozent Potenzial bietet. Seit Jahresbeginn hat der Titel über 50 Prozent gewonnen – eine starke Erholung nach dem Einbruch im November 2025 infolge von Insiderverkäufen.

Zuletzt hatte DroneShield mehrere Software- und Firmware-Updates angekündigt, die SensorFusion, Interoperabilität und Tracking verbessern sollen. Auch diese Produktverbesserungen spielen laut Marktbeobachtern eine Rolle für die wieder steigende Dynamik im Orderbuch. Zusätzlich eröffnete die Auswahl für das australische Regierungsprojekt LAND 156 C-UAS Panel neue Geschäftschancen in einem Rahmen, der über zehn Jahre insgesamt 1,3 Milliarden AUD umfasst.

Die nächsten Quartalszahlen werden am 3. März erwartet. Für viele Beobachter wird sich dann zeigen, ob die von Bell Potter skizzierten Katalysatoren – insbesondere US-Sicherheitsbudgets und WM-Aufträge – zeitnah in konkrete Vertragsabschlüsse übergehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





