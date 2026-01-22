ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 115 Dollar
- Netflix bleibt "Outperform" mit Kursziel 115 USD.
- Barofferte für Warner Bros Discovery schafft Klarheit.
- WBD-Aktionäre verlieren potenzielle Netflix-Gewinne.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,91 auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 309,11 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +37,21 %/+83,86 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 115 US-Dollar
