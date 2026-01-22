    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 115 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix bleibt "Outperform" mit Kursziel 115 USD.
    • Barofferte für Warner Bros Discovery schafft Klarheit.
    • WBD-Aktionäre verlieren potenzielle Netflix-Gewinne.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,91 auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 309,11 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +37,21 %/+83,86 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 115 US-Dollar

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursreaktion auf Netflix: Diskussion, ob die Zahlen oder gesenkte Analystenkurse den Rückgang treiben, sowie um den Einfluss des laufenden Übernahmekampfs. Mitglieder bewerten Fundamentales (steigende Ausgaben, Aussetzung von Aktienrückkäufen), die Bewertung und technische Marken (möglicher Boden um ~55€) und sehen Chancen für Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

