Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 115 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 72,91 auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 309,11 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +37,21 %/+83,86 % bedeutet.