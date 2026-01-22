Rheinmetall wird zum Wasserstoff-Pionier – Aktie rutscht trotz Durchbruch ab

Während SSAB den weltweit ersten fossilfreien Stahl bereits 2021 als Machbarkeitsnachweis produzierte und seitdem Pilotlieferungen an verschiedene Industrien durchführte, markiert die neue Vereinbarung einen symbolisch wie strategisch bedeutenden Schritt für die Dekarbonisierung des Verteidigungssektors. Rheinmetall positioniert sich damit als früher Anwender klimaneutraler Schlüsseltechnologien – ein Aspekt, der in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt und langfristig Beschaffungsprozesse beeinflussen dürfte.

Der schwedische Stahlhersteller SSAB hat eine Absichtserklärung mit Rheinmetall zur Lieferung von fossilfreiem Stahl unterzeichnet. Rheinmetall wird damit zum ersten Rüstungsproduzenten weltweit, der nahezu vollständig CO₂-frei erzeugten Stahl in der Produktion einsetzt. Die Kooperation startet mit Lieferungen des kommerziellen Produkts SSAB Zero, dessen Umfang schrittweise ausgeweitet werden soll. Künftig soll die Partnerschaft auch SSAB Fossil-free Steel umfassen, der mit der HYBRIT-Technologie hergestellt wird. Diese nutzt wasserstoffreduzierten Eisenschwamm und ersetzt CO₂-Emissionen durch Wasser als Nebenprodukt. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht.

Trotz des technologisch und politisch relevanten Deals geriet die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag unter Druck. Der Kurs fiel um 2,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen. Ausschlaggebend war die deutliche Entspannung der geopolitischen Lage, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend von seiner zuvor harten Linie in der Grönland-Frage abrückte. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vereinbarte er mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte einen Rahmen für weitere Gespräche und schloss militärische Eskalationen aus.

Analysten sprachen von einer spürbaren Deeskalation. Die ING verwies darauf, dass die geopolitischen Risiken abnähmen, während Jim Reid von der Deutschen Bank festhielt, Trumps Forderungen seien deutlich "reduziert worden". Rüstungsaktien hatten zuvor noch von der Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts profitiert. Mit der Kehrtwende fiel diese Prämie weg.

Parallel laufen diplomatische Bemühungen im Ukraine-Konflikt weiter. Trump wollte am Donnerstag in Davos den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, während gleichzeitig der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau zu erneuten Gesprächen mit Wladimir Putin erwartet wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



