UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Die Umsätze des Spirituosenherstellers dürften sich schwach entwicklet haben, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Profitabilität. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften die Briten indes unverändert lassen./rob/bek/gl
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
