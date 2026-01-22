UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Die Umsätze des Spirituosenherstellers dürften sich schwach entwicklet haben, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Profitabilität. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften die Briten indes unverändert lassen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,8

Kursziel alt: 17,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

