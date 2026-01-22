ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Adidas-Kursziel auf 180 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Anpassung.
- Umsatzprognosen für Sportartikelbranche moderat.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 153,6 auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,41 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +18,15 %/+77,22 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 180 Euro
Hoffentlich fällt die WM nicht aus,oder Europa boykottiert die WM, wegen Trump und Grönland. Trump macht alles möglich , vor allem das unmögliche
Liebe Mitstreiter,
ich kann den Frust gut verstehen. Allerdings bringt er uns im Moment nicht weiter. Mir fehlen leider ebenfalls die Millionen, um den Aktienkurs aktiv zu beeinflussen.
Lasst uns Geduld bewahren – bessere Tage werden kommen. Nach Regen folgt Sonne. Immer.
VG