Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 153,6 auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,41 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +18,15 %/+77,22 % bedeutet.