UBS stuft Relx auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich hiermit nennenswerte Umsätze erzielen ließen. Der Schritt belege aber, dass der Informations- und Analyseanbieter neue Wege einschlage, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
