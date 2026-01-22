SMA Solar Technology - Aktie gewinnt kräftig - 22.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +6,41 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,16€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SMA Solar Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +52,40 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +15,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,37 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,17 % 1 Monat +8,99 % 3 Monate +52,40 % 1 Jahr +135,22 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd.EUR € wert.

Wind- und Solarkraft haben im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe. So stammten gut 30 Prozent des EU-Strommixes 2025 aus Sonnen- und Windenergie und 29 Prozent aus fossilen …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.