Goldman Sachs erhöht Prognose für Goldpreis auf 5.400 Dollar

(Jahreszahl im 2. Satz berichtigt: 2026 rpt 2026)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht für den Goldpreis angesichts geopolitischer Krisenherde auch nach der jüngsten Rekordrally noch deutlich Luft nach oben. Die Experten der Investmentbank hoben ihre Prognose für Ende 2026 auf 5.400 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm), wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Bisher hatte Goldman Sachs für Ende 2026 ein Ziel von 4.900 Dollar gesetzt.

Eine Voraussetzung für einen Preisanstieg über 5.000 Dollar sehen die Goldman-Sachs-Experten in der Nachfrage von Privatanlegern, die sich mit dem Kauf von Gold vor geopolitischen Risiken absichern wollen. Außerdem dürften nach wie vor Käufe von Notenbanken für rege Nachfrage sorgen. Zentralbanken von Schwellenländern setzen demnach trotz eines hohen Preisniveaus weiter auf Gold, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen.