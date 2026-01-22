    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Warnung vor FOMO

    Silber so überkauft wie seit 1980 nicht – Experten warnen vor harter Korrektur

    Silber notiert mehr als 100 Prozent über dem 200-Tage-Schnitt. Analysten sprechen von Spekulation, FOMO und "extrem überkauft". Jetzt droht die Korrektur.

    Für Sie zusammengefasst
    • Silber über 100% über 200-Tage-Schnitt, Korrektur droht.
    • Analysten warnen vor Spekulation und überkauften Bedingungen.
    • Kurzfristige Risiken überwiegen, langfristige Stärken vorhanden.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

    Silber steht zu Jahresbeginn unter massivem Aufwärtsdruck und hat allein im Januar fast ein Drittel zugelegt. Das Edelmetall handelt damit mehr als 100 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt – laut Bank of America "so überkauft wie seit 1980" nicht mehr. Die Analysten warnen, dass solche extremen Abweichungen selten nachhaltig seien. Auch Goldman Sachs verweist auf die aktuell außergewöhnliche Lage und erwartet "weiterhin extreme Preisschwankungen nach oben und unten", weshalb man "volatilitäts Scheuen Kunden zur Vorsicht" rate.

    Während Spekulationen über mögliche US-Zölle die Rallye zeitweise beschleunigten, hält Analystin Lina Thomas diese inzwischen für unwahrscheinlich. Sollte Silber nicht in New York bleiben und wieder stärker über London gehandelt werden, könne eine "Normalisierung der Liquidität" die Preise zusätzlich drücken.

    Deutlicher fällt die Warnung von BCA Research aus. Chefstrategin Roukaya Ibrahim mahnt, Anleger sollten dem Preissprung "nicht hinterherlaufen", da der jüngste Anstieg „eher durch Spekulationen als durch Fundamentaldaten“ getrieben werde. Die Indikatoren zeigten "extrem überkaufte Bedingungen", während die industrielle Nachfrage 2025 sogar rückläufig gewesen sei. Der Trend zu "FOMO-getriebenen Käufen" werde durch Fehlinterpretationen der chinesischen Exportpolitik verstärkt, obwohl sich an dieser Politik "im Wesentlichen nichts geändert hat".

    Hinzu kommt laut BCA eine zunehmende "Nachfragedestruktion": Chinesische Solarhersteller weichen wegen der hohen Preise verstärkt auf Basismetalle aus. Trotz steigender Installationen sank die Silbernachfrage der Photovoltaikbranche aufgrund einer stärkeren "Silber-Sparsamkeit".

    Mehrere Experten sehen langfristig zwar weiterhin strukturelle Stärken – etwa in Elektrifizierung, Solarzellen oder Batterietechnologien –, warnen aber vor der kurzfristigen Fallhöhe. Silber sei historisch volatiler als Gold und ermögliche höhere prozentuale Gewinne, verstärke aber ebenso die Verluste.

    Unterm Strich überwiegen daher die Warnsignale: Überhitzte technische Indikatoren, überzogene Erwartungen und ein spekulativ getriebener Markt lassen BCA Research zu dem Schluss kommen, dass "eine wahrscheinlich bevorstehende größere Korrektur" droht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
