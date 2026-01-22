Silber so überkauft wie seit 1980 nicht – Experten warnen vor harter Korrektur

Während Spekulationen über mögliche US-Zölle die Rallye zeitweise beschleunigten, hält Analystin Lina Thomas diese inzwischen für unwahrscheinlich. Sollte Silber nicht in New York bleiben und wieder stärker über London gehandelt werden, könne eine "Normalisierung der Liquidität" die Preise zusätzlich drücken.

Silber steht zu Jahresbeginn unter massivem Aufwärtsdruck und hat allein im Januar fast ein Drittel zugelegt. Das Edelmetall handelt damit mehr als 100 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt – laut Bank of America "so überkauft wie seit 1980" nicht mehr. Die Analysten warnen, dass solche extremen Abweichungen selten nachhaltig seien. Auch Goldman Sachs verweist auf die aktuell außergewöhnliche Lage und erwartet "weiterhin extreme Preisschwankungen nach oben und unten", weshalb man "volatilitäts Scheuen Kunden zur Vorsicht" rate.

Deutlicher fällt die Warnung von BCA Research aus. Chefstrategin Roukaya Ibrahim mahnt, Anleger sollten dem Preissprung "nicht hinterherlaufen", da der jüngste Anstieg „eher durch Spekulationen als durch Fundamentaldaten“ getrieben werde. Die Indikatoren zeigten "extrem überkaufte Bedingungen", während die industrielle Nachfrage 2025 sogar rückläufig gewesen sei. Der Trend zu "FOMO-getriebenen Käufen" werde durch Fehlinterpretationen der chinesischen Exportpolitik verstärkt, obwohl sich an dieser Politik "im Wesentlichen nichts geändert hat".

Hinzu kommt laut BCA eine zunehmende "Nachfragedestruktion": Chinesische Solarhersteller weichen wegen der hohen Preise verstärkt auf Basismetalle aus. Trotz steigender Installationen sank die Silbernachfrage der Photovoltaikbranche aufgrund einer stärkeren "Silber-Sparsamkeit".

Mehrere Experten sehen langfristig zwar weiterhin strukturelle Stärken – etwa in Elektrifizierung, Solarzellen oder Batterietechnologien –, warnen aber vor der kurzfristigen Fallhöhe. Silber sei historisch volatiler als Gold und ermögliche höhere prozentuale Gewinne, verstärke aber ebenso die Verluste.

Unterm Strich überwiegen daher die Warnsignale: Überhitzte technische Indikatoren, überzogene Erwartungen und ein spekulativ getriebener Markt lassen BCA Research zu dem Schluss kommen, dass "eine wahrscheinlich bevorstehende größere Korrektur" droht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





