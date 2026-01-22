ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Novo Nordisk auf 436 Kronen - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Novo Nordisk an.
- Wegovy in Tablettenform stärkt Anlegerstimmung.
- Erstattungen ab 2026 als zusätzlicher Wachstumstreiber.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 51,73 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 175,98 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,33DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +418,23 %/+811,71 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 436 Euro
Es ist schon sehr komisch, dass jemand den Präsidenten der Vereinigten Staaten als "orangefarbene Abrissbirne" bezeichnet, darauf, welche Wetten er auf seine Einschätzungen eingehen will, brauche ich nicht wirklich einzugehen - er kann ja ein Wettbüro suchen, das seine Wette annimmt.
Novo Nordisk und Eli Lilly sicherten sich im November 2025 von der US-Regierung eine dreijährige Zollbefreiung. Im Gegenzug verpflichteten sie sich, die Preise ihrer beliebten GLP-1-Medikamente (wie Ozempic, Wegovy und Zepbound) für die US-amerikanischen Medicare-, Medicaid- und Direktvertriebsprogramme ab 2026 deutlich zu senken. Diese Vereinbarung schützt sie vor potenziellen zukünftigen Arzneimittelzöllen der Trump-Regierung und bietet den Unternehmen einen Anreiz, die Arzneimittelkosten in den USA zu senken und den Zugang für Millionen von Amerikanern zu verbessern.