Goldman hebt Ziel für Novo Nordisk auf 436 Kronen - 'Buy'

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 51,73 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 175,98 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,33DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +418,23 %/+811,71 % bedeutet.