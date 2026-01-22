JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Nach den gesenkten Zielvorgaben des Herstellers von Medizintechnik für 2025/26 müssten die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Spätestens mit den im Mai anstehenden Halbjahreszahlen sollte das Unternehmen neue Ziele formulieren./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,10 % und einem Kurs von 30,12EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
