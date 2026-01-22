US-Zölle vom Tisch: Welches Investment sich in der Unsicherheit bewährt hat

Viele Investoren haben es in dieser Woche bereits gespürt – sei es im eigenen Depot oder durch die spürbar zunehmende Nervosität an den Börsen. Die Vereinigte Staaten hatten zwischenzeitlich neue Zölle auf Importe aus mehreren europäischen Ländern angekündigt. Auch wenn diese Maßnahmen inzwischen wieder zurückgenommen wurden, zeigte die Phase erneut, wie sensibel die Aktienmärkte auf politische Signale reagieren.

Kurse gerieten unter Druck, die Volatilität stieg, und viele Anleger stellten sich einmal mehr die Frage, wie anfällig klassische Investments gegenüber kurzfristigen politischen Entscheidungen sind. Gleichzeitig wurde deutlich: Nicht jede Anlageform reagiert gleichermaßen auf solche Entwicklungen – und es gibt Investments, die selbst in solchen Phasen weitgehend unbeeinflusst bleiben.

Das Wichtigste in Kürze

Aktienmärkte bleiben schwankungsanfällig: Rücksetzer von 15-20 % innerhalb kurzer Zeit sind keine Seltenheit.

Alternative Festzinsanlagen setzen auf planbare Erträge: Renditen von rund 8-12 % pro Jahr, unabhängig von Börsenindizes.

Sinnvolle Ergänzung im Portfolio: Als Alternative oder Beimischung zu Aktien und ETFs zur Reduzierung von Schwankungen.

Märkte unter Druck: Volatilität steigt, Planungssicherheit sinkt

Unabhängig von der konkreten Nachricht zeigt sich aktuell ein bekanntes Muster: In unsicheren Marktphasen steigt die Volatilität oft schneller als sich die fundamentalen Rahmenbedingungen verändern. Kursbewegungen werden unruhiger, Rücksetzer treten häufiger auf, und selbst breit aufgestellte Portfolios verlieren innerhalb kurzer Zeit deutlich an Wert.

Wie schnell sich diese Dynamik zuspitzen kann, zeigte sich bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres. Der S&P 500 verzeichnete innerhalb weniger Wochen zwischenzeitliche Schwankungen von rund 15-20 %, ausgelöst vor allem durch politische Unsicherheit aus den USA. Einzelne Aktien traf es dabei deutlich härter: Kursverluste von 40-50 % waren keine Seltenheit.

Für viele Anleger führte diese Entwicklung zu erheblichem Druck, Positionen wurden aus Angst vor weiteren Verlusten vorschnell verkauft, oft genau in Phasen erhöhter Volatilität. Entscheidungen, die unter Stress innerhalb weniger Tage oder Wochen getroffen werden, wirken sich dabei nicht selten langfristig negativ auf die Performance aus.

Nicht jede Anlageklasse ist gleichermaßen betroffen

In Phasen erhöhter Unsicherheit richtet sich der Fokus vieler Investoren neu aus. Der Wunsch nach Stabilität, Planbarkeit und verlässlichen Erträgen rückt stärker in den Vordergrund – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Marktschwankungen. Ziel ist es, Kapital zu investieren, ohne dauerhaft den teils ausgeprägten Volatilitäten der Aktienmärkte ausgesetzt zu sein.

In diesem Zusammenhang gewinnen festverzinsliche und alternative Festzinsanlagen zunehmend an Bedeutung. Die Vorteile dieser Anlageklasse lassen sich klar benennen:

Attraktive Rendite von 8-12 % pro Jahr : Damit können diese Anlagen langfristig mit der Entwicklung breiter Aktienmärkte mithalten und diese in einzelnen Marktphasen sogar übertreffen – ohne deren typische Schwankungsintensität.

Damit können diese Anlagen langfristig mit der Entwicklung breiter Aktienmärkte mithalten und diese in einzelnen Marktphasen sogar übertreffen – ohne deren typische Schwankungsintensität. Rendite auf Euro-Basis: Die Erträge werden unabhängig von Währungsbewegungen erzielt. Wechselkursrisiken, die insbesondere bei US-Aktien oder internationalen ETFs eine Rolle spielen, entfallen vollständig.

Die Erträge werden unabhängig von Währungsbewegungen erzielt. Wechselkursrisiken, die insbesondere bei US-Aktien oder internationalen ETFs eine Rolle spielen, entfallen vollständig. Regelmäßige Ausschüttungen: Je nach Struktur erfolgen monatliche oder teilweise sogar tägliche Auszahlungen, wodurch ein planbares passives Einkommen entsteht.

Je nach Struktur erfolgen monatliche oder teilweise sogar tägliche Auszahlungen, wodurch ein planbares passives Einkommen entsteht. Unabhängigkeit von Börsenvolatilität: Die Wertentwicklung ist nicht an Aktienindizes oder kurzfristige Marktschwankungen gekoppelt. Politische Entscheidungen, Marktpanik oder starke Korrekturen wirken sich nur begrenzt aus.

Die Wertentwicklung ist nicht an Aktienindizes oder kurzfristige Marktschwankungen gekoppelt. Politische Entscheidungen, Marktpanik oder starke Korrekturen wirken sich nur begrenzt aus. Diversifikation durch eine eigenständige Asset-Klasse: Festverzinsliche und alternative Festzinsanlagen folgen anderen Ertragsmechanismen als Aktien oder ETFs und können dadurch zur Stabilisierung eines Gesamtportfolios beitragen.

Wie funktionieren alternative Festzinsplattformen überhaupt?

Konkret investieren Anleger bei diesen Modellen in Kredite statt in Aktien. Über etablierte Plattformen erhalten Anleger Zugang zu unterschiedlichen Finanzierungsarten, darunter Konsum-, Unternehmens-, Immobilien- sowie landwirtschaftliche Kredite, die häufig durch Sachwerte oder laufende Erträge abgesichert sind.

Anleger stellen dabei Kapital zur Verfügung und erhalten im Gegenzug regelmäßige Zinszahlungen auf das verliehene Kapital. Laufzeiten, Erträge und Rückzahlungen sind klar definiert, wodurch sich eine Ertragsstruktur ergibt, die weitgehend unabhängig von Börsenindizes und Marktvolatilität funktioniert.

Für Anleger, die sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchten, lohnt sich ein Blick auf unsere Übersicht der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen.

Fazit: Eine sinnvolle Alternative zu Aktien und ETFs

Festverzinsliche und alternative Festzinsanlagen zeigen, dass attraktive Erträge nicht zwangsläufig an hohe Kursschwankungen gebunden sein müssen. Ihr strukturierter Ansatz ermöglicht planbare Renditen, die weitgehend unabhängig von Börsenindizes und kurzfristiger Marktvolatilität entstehen.

Gerade in Phasen politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit können sie eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zu klassischen Aktien- und ETF-Investments darstellen – insbesondere für Anleger, die Wert auf Stabilität, regelmäßige Erträge und eine breitere Diversifikation legen.