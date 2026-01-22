    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'

    • RBC belässt Einstufung für Zeiss Meditec auf "Sector Perform"
    • Kursziel von 47 Euro trotz eingetrübtem Ausblick
    • Gewinnwarnung senkt Konsensprognosen, Unsicherheit bleibt
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST

    Carl Zeiss Meditec

    -16,71 %
    -25,23 %
    -25,00 %
    -37,33 %
    -39,14 %
    -77,52 %
    -77,35 %
    +35,44 %
    -36,11 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,65 % und einem Kurs von 30,28 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +17,06 %/+77,26 % bedeutet.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
