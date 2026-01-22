ANALYSE-FLASH
RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'
- RBC belässt Einstufung für Zeiss Meditec auf "Sector Perform"
- Kursziel von 47 Euro trotz eingetrübtem Ausblick
- Gewinnwarnung senkt Konsensprognosen, Unsicherheit bleibt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,65 % und einem Kurs von 30,28 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +17,06 %/+77,26 % bedeutet.
Ich hab mir die Dokumente angeschaut und finde da nichts, was den extremen Kursrutsch erklärt.
Klar war das letzte Jahr Mist. Aber das war doch im Kurs schon alles drin. Sehe bei 40€ hier mittlerweile wieder deutliches Erholungspotenzial.