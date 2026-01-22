    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grönland-Konflikt

    Exportwirtschaft nach Trump-Wende erleichtert

    Grönland-Konflikt - Exportwirtschaft nach Trump-Wende erleichtert
    Foto: Containerhafen von Nuuk auf Grönland am 19.01.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Exportwirtschaft hat erleichtert auf das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt reagiert.

    "Natürlich ist es gut, dass Präsident Trump die Zölle zurückgenommen hat. Bei einem Zollkrieg gibt es nur Verlierer", sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, der "Rheinischen Post" (Freitag).

    "Auch aus amerikanischer Sicht ist der Verzicht darauf der einzig richtige Weg." Zölle würden Produkte verteuern und schadeten Unternehmen wie Verbrauchern und schwächten am Ende die eigene US-Wirtschaft.

    "Zölle werden durch die Inflation letztendlich vom amerikanischen Volk bezahlt", sagte Jandura. "Aber was Trump heute sagt, kann morgen schon wieder anders sein - das wissen wir alle. Die Verlässlichkeit in den Handelsbeziehungen kehrt nicht wieder zurück", warnte der BGA-Chef.



