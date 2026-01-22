    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    "Death Cross" droht

    Microsoft & Co. vor Crash? Experten schlagen Alarm

    Mehrere Top-Tech-Aktien, darunter Microsoft, nähern sich einem seltenen, aber gefürchteten "Death Cross" – Anleger warnen vor einem möglichem Kursrückgang.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft und andere Aktien drohen "Death Cross"
    • Analysten warnen vor möglichen Kursverlusten.
    • Volatile Märkte, Unsicherheit bei Anlegern steigt.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    "Death Cross" droht - Microsoft & Co. vor Crash? Experten schlagen Alarm
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Mehrere führende US-Technologieaktien könnten bald ein seltenes, aber gefürchtetes Verkaufssignal auslösen, wie CNBC berichtete. Das sogenannte "Death Cross" entsteht, wenn der kurzfristige Durchschnittskurs einer Aktie, meist über 50 Tage, unter den langfristigen Durchschnitt von 200 Tagen fällt. Analysten sehen darin häufig ein Zeichen für mögliche Kursverluste.

    Microsoft sei knapp davor, dieses technische Warnsignal auszulösen, berichtet CNBC. Der Software- und Hardwaregigant steht vorbörslich bei 449,87 US-Dollar und nähert sich damit dem Schnittwert seiner 50-Tage-Linie von 481,78 US-Dollar, der nur knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 483,43 US-Dollar liegt (Stand 18:07 Uhr MEZ).

    Neben Microsoft sind auch Dell Technologies, Paramount Skydance, NetApp und Best Buy gefährdet.

    Paramount Skydance unter Druck

    Paramount Skydance, Eigentümer von CBS Television, steht besonders unter Beobachtung. Die Aktie notiert vorbörslich bei 11,85 US-Dollar, der 50-Tage-Durchschnitt bei 13,97 US-Dollar und damit knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt von 13,92 US-Dollar (Stand 18:07 Uhr MEZ).

    Das Unternehmen war im August nach der Fusion von Paramount Global und Skydance Media entstanden und verzeichnet seitdem einen leichten Kursverlust von etwa 2 Prozent. In der vergangenen Woche verklagte Paramount Skydance Warner Bros. Discovery im Rahmen einer feindlichen Übernahme und kündigte zugleich einen Machtkampf um die Stimmen der Aktionäre an. CNBC zitiert Unternehmensvertreter: "Wir beabsichtigen, die Warner-Aktionäre aktiv einzubeziehen."

    Die aggressive Strategie hat Netflix unter Druck gesetzt: Nachdem Warner Bros. Discovery ursprünglich seine Studio- und Streaming-Anteile an Netflix verkaufen wollte, verbesserte Netflix kürzlich sein Barangebot nach dem Druck von Paramount Skydance.

    NetApp und Microsoft unter Beobachtung

    Auch NetApp, Anbieter von Datenspeicherlösungen, steht vor einem möglichen Death Cross. Der Aktienkurs liegt vorbörslich bei 98,57 US-Dollar, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 109,48 US-Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 107,33 liegt US-Dollar (Stand 18:07 Uhr MEZ). Morgan Stanley senkte kürzlich das Rating für NetApp auf "Underweight" da steigende Komponentenpreise und nachlassende Technologieausgaben das Wachstum belasten. Die Aktie hat im vergangenen Jahr rund 22 Prozent verloren.

    Microsoft hingegen zeigt nur ein geringes Wachstum von 3 Prozent in den letzten 12 Monaten, die Nähe zur Death-Cross-Linie sorgt aber für Nervosität unter Anlegern. CNBC merkt an, dass die technische Lage bei Microsoft kurzfristig zu stärkeren Schwankungen führen könnte.

    Volatile Woche an den Märkten

    Die drohenden Death Crosses fallen in eine turbulente Woche an den US-Börsen. Nach starken Verlusten am Dienstag, ausgelöst durch Sorgen über eskalierende Handelsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Präsident Donald Trumps erneuten Plänen für Grönland, erholten sich die Märkte am Mittwoch. Trump erklärte auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, dass er keine militärische Gewalt einsetzen werde, um das dänische Territorium zu kontrollieren.

    Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese technischen Warnsignale nur ein vorübergehendes Phänomen bleiben oder den Beginn einer größeren Schwächephase für einige der größten US-Technologieaktien markieren.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
