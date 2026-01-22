    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Carl Zeiss Meditec verfehlt Jahresziele deutlich.
    • Umsatz im Q1 fiel auf 467 Mio. Euro, stark gesunken.
    • Kurseinbruch von 12% nach negativen Nachrichten.
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    (Korrigiert wurde die Formulierung im letzten Satz des 2. Absatzes. Damit wird klargestellt, dass das Vorquartal rpt Vorquartal besonders stark war.)

    JENA (dpa-AFX). Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec wird nach einem überraschend schwachen Auftakt seine Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen. In den ersten drei Monaten liege das Ergebnis deutlich unter dem Vorjahr, teilte das im MDax notierte Unternehmen aus Jena am Donnerstag überraschend mit. Die bisherigen Jahresziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 würden daher voraussichtlich nicht erreicht und werden nun überprüft. Der Vorstand wolle "schnellstmöglich" ein präzisiertes Jahresziel und ein Update zu Umbau- und Kostensenkungsmaßnahmen vorstellen, spätestens aber im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 12. Mai, hieß es weiter. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurseinbruch von rund 12 Prozent.

    Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz auf 467 Millionen Euro, nach 490 Millionen ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (Ebita) sackte von 35 auf 8 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec machte für die verhaltene Entwicklung erhebliche negative Währungseffekte verantwortlich. Zudem habe der Konzern - wie bereits angekündigt - Umsatz bei einer bifokalen Intraokularlinse in China eingebüßt. Belastend hinzu komme ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas sowie die "Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest". Obendrein sei das vorangegangene Jahresviertel - also das Schlussquartal 2024/25 - durch außergewöhnlich starke Auslieferungen von Geräten geprägt gewesen.

    Den endgültigen Quartalsbericht wird der Konzern am 12. Februar präsentieren./tav/jha/

    Carl Zeiss Meditec

    -16,49 %
    -25,23 %
    -25,00 %
    -37,33 %
    -39,14 %
    -77,52 %
    -77,35 %
    +35,44 %
    -35,94 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,10 % und einem Kurs von 30,12 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +16,74 %/+76,78 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
