GoldMining ernennt Martin Dumont zum Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Vancouver, British Columbia – 22. Januar 2026 – GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-de ... -) freut sich, die Ernennung von Martin Dumont zum Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations bekannt zu geben.

Alastair Still, President und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: „Wir freuen uns, Martin im Team von GoldMining willkommen zu heißen. Seine Erfahrung in der Bergbauindustrie in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kapitalmärkte und Investor Relations innerhalb des Goldsektors wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unser Portfolio weiter ausbauen und wertsteigernde Möglichkeiten verfolgen. Martins Perspektive und seine Erfolgsbilanz stärken unsere Fähigkeit, unsere Strategie zu kommunizieren und Initiativen umzusetzen, die den langfristigen Shareholder Value unterstützen.“

Martin Dumont kommentierte: „Ich freue mich sehr, in einer entscheidenden Phase des Wachstums des Unternehmens zu GoldMining zu kommen. GoldMining hat ein einzigartiges Portfolio an hochwertigen Gold- und Gold-Kupfer-Vermögenswerten in ganz Amerika zusammengestellt, das vielfältige Möglichkeiten zur Wertschöpfung bietet. Ich freue mich darauf, eng mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um strategische Initiativen voranzutreiben, die Einbindung der Investoren zu stärken und dazu beizutragen, den vollen Wert der Vermögenswerte des Unternehmens für die Aktionäre zu erschließen.“

Herr Dumont ist ein erfahrener Finanzexperte im Metall- und Bergbausektor mit einem Hintergrund in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Aktienresearch, Investor Relations und Betriebsfinanzen. Bevor er zu GoldMining kam, hatte Herr Dumont eine leitende Position in der Unternehmensentwicklung bei Sandstorm Gold Royalties inne, wo er sich auf Streaming- und Lizenzgebühren-Transaktionen sowie Unternehmensfusionen und -übernahmen konzentrierte. Vor seiner Tätigkeit bei Sandstorm war Herr Dumont als Aktienanalyst bei BMO Capital Markets für führende Gold-, Kupfer- und Lizenzgebühren-Unternehmen zuständig und hatte zunehmend leitende Positionen im Bereich Investor Relations und Betriebsfinanzierung bei der IAMGOLD Corporation inne.