BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Gespräch mit dem Management des Hightech-Unternehmens habe sich im ersten Geschäftsquartal ein schwacher US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte gezeigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die internen Erwartungen für die Absatzmärkte USA und China im Geschäftsjahr 2025/26 seien gesenkt worden./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,38 % und einem Kurs von 30,02EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
