Netflix-Aktien stürzen ab: Gute Zahlen reichen nicht mehr – Wie geht es weiter?

Die Aktien von Netflix erlebten am Mittwoch einen empfindlichen Rückgang, nachdem der Streamingdienst im vierten Quartal einen knappen Gewinn- und Umsatzanstieg erzielt hatte.

Trotz der positiven Zahlen, die die Erwartungen der Analysten leicht übertrafen, gaben andere Faktoren Anlass zur Sorge. Netflix verzeichnete einen Gewinn von 56 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von LSEG-Analysten, die mit 55 Cent pro Aktie und 11,97 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Allerdings sorgte die rückläufige Dynamik bei den durchschnittlichen Sehstunden pro Mitglied für Besorgnis. Laut Guggenheim Partners stieg die Zahl der Sehstunden im Jahresvergleich nur um zwei Prozent und lag damit sieben Prozent unter dem Wert von 2025. Analysten von Pivotal Research Group erklärten, dass sich die geringeren Nutzungszahlen besonders bei jüngeren Nutzern bemerkbar machten, die zunehmend Zeit auf kurzen Unterhaltungsplattformen wie TikTok oder YouTube Shorts verbrachten. Diese Entwicklung könnte für Netflix problematisch sein, da diese Plattformen die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer weiter verringern.

Zusätzlich zur Sorge um die Nutzungszeiten blicken Analysten auch skeptisch auf die Prognosen von Netflix für das laufende Quartal und das Jahr 2026. Hamilton Faber von Rothschild & Co. Redburn schrieb, dass die Zurückhaltung vor allem durch die Kostenstruktur des Unternehmens bedingt sei. Auch die geplante Übernahme des Studios von Warner Bros. Discovery sorgt für Unsicherheit. Netflix hat seine ursprüngliche Einigung im Dezember angepasst und das Angebot nun auf ein Bargeldangebot umgestellt, was zu weiteren Unklarheiten führte.

Die Analysten reagierten darauf, indem sie ihre Kursziele für Netflix senkten. Pivotal Research Group reduzierte das Ziel von 105 US-Dollar auf 95 US-Dollar und gab an, dass die Aktie einen Rückgang von etwa neun Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von Dienstag erwarten könnte. Auch andere Analysten, wie die von KeyBanc Capital Markets, passten ihre Kursziele an. Sie senkten das Ziel von 110 US-Dollar auf 108 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent bedeute. KeyBanc äußerte sich jedoch zuversichtlich in Bezug auf das langfristige Wachstumspotenzial von Netflix.

Rothschild & Co. Redburn und Canaccord Genuity Capital Markets behielten ihr "Kaufen"-Rating bei, senkten jedoch ebenfalls ihre Kursziele. Rothschild & Co. Redburn setzte das Ziel von 145 US-Dollar auf 120 US-Dollar, während Canaccord Genuity Capital Markets das Kursziel auf 125 US-Dollar reduzierte. Beide Analysten hoben hervor, dass die langfristigen Aussichten von Netflix durch starke Inhalte und eine robuste Werbedynamik unterstützt werden.

Trotz dieser Anpassungen bleiben die meisten Analysten langfristig optimistisch in Bezug auf Netflix, obwohl die kurzfristigen Herausforderungen wie die rückläufigen Nutzungszahlen und die Ungewissheit rund um die Warner-Bros.-Übernahme die Stimmung trüben könnten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



