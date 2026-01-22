ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
- JPMorgan stuft Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" ein.
- Kursziel für die Aktie liegt bei 35,10 Euro.
- Ebitda-Schätzungen sinken um rund zehn Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Nach den gesenkten Zielvorgaben des Herstellers von Medizintechnik für 2025/26 müssten die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Spätestens mit den im Mai anstehenden Halbjahreszahlen sollte das Unternehmen neue Ziele formulieren./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,04 % und einem Kurs von 30,14 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +16,59 %/+76,55 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 35,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Ich hab mir die Dokumente angeschaut und finde da nichts, was den extremen Kursrutsch erklärt.
Klar war das letzte Jahr Mist. Aber das war doch im Kurs schon alles drin. Sehe bei 40€ hier mittlerweile wieder deutliches Erholungspotenzial.