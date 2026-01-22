JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,04 % und einem Kurs von 30,14 auf Tradegate (22. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +16,59 %/+76,55 % bedeutet.