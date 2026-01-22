    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    United Internet - Aktie legt am 22.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die United Internet Aktie bisher um +6,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.

    United Internet - Aktie legt am 22.01.2026 stark zu
    Foto: United Internet AG

    United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

    United Internet aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Mit einer Performance von +6,17 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die United Internet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,04, mit einem Plus von +6,17 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der United Internet Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,11 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um -8,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei United Internet auf -4,31 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

    United Internet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,77 %
    1 Monat -0,41 %
    3 Monate -8,11 %
    1 Jahr +71,83 %

    Informationen zur United Internet Aktie

    Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,38 Mrd.EUR € wert.

    Ionos mit Kurssprung - Oddo sieht Chance im KI-Umbruch


    Mit einem positiven Analystenkommentar im Rücken ist den Aktien von Ionos am Donnerstag der Sprung auf ein Hoch seit mehr als zwei Monaten gelungen. Die Titel des zu United Internet gehörenden Internet-Dienstleisters standen am Morgen in der …

    United Internet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Internet

    +6,29 %
    -8,44 %
    +0,61 %
    -7,99 %
    +71,61 %
    +17,79 %
    -28,63 %
    -41,61 %
    +881,12 %
