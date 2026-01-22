    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY

    Seitwärts: USD/JPY notiert bei 158,59850 JPY

    USD/JPY seitwärts – Kurs unverändert bei 158,59850 JPY.

    USD/JPY - Seitwärts: USD/JPY notiert bei 158,59850 JPY
    Foto: adobe.stock.com
    USD/JPY tritt auf der Stelle. Mit +0,17 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 158,59850JPY.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,17 %
    1 Monat +1,02 %
    3 Monate +4,43 %
    1 Jahr +1,43 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000JPY in USD/JPY angelegt hat, zahlte damals 118,7738JPY. Heute, bei 158,59850JPY, wäre daraus ein Vermögen von 13.353,0JPY geworden – ein Plus von +33,53 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/JPY

    +0,18 %
    +0,17 %
    +1,02 %
    +4,43 %
    +1,43 %
    +22,43 %
    +52,90 %
    +33,53 %
    +40,17 %
    ISIN:XC0009659910WKN:965991





    USD/JPY Seitwärts: USD/JPY notiert bei 158,59850 JPY USD/JPY seitwärts – Kurs unverändert bei 158,59850 JPY.
