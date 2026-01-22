Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen

Nach einem laut eigen Aussagen überraschend schwachen Auftakt in das Geschäftsjahr stellte das Unternehmen die Anleger darauf ein, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum und auch das operative Ergebnis (Ebita) ging deutlich zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren zurückgeworfen. Mit 29,90 Euro kosteten die Papiere so wenig wie zuletzt im Juni 2016 und verloren dabei bis zu 15 Prozent.

Das Management will "schnellstmöglich", spätestens aber bis zu den Halbjahreszahlen Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen. Bis dahin herrscht am Markt Unsicherheit, die die Anleger vergrämt.

Analyst Harald Hof von MWB Research strich seine Kaufempfehlung. Die Berechenbarkeit sei schlecht. Experte Jonathon Unwin von der Barclays-Bank konstatierte nach Rücksprache mit dem Unternehmen einen schwachen US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte. Die Erwartungen an das Geschäft dort und in China habe man zurückschrauben müssen. Unwin erhofft sich bereits mit dem endgültigen Quartalsbericht Mitte Februar detailliertere Signale./ag/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,82 % und einem Kurs von 30,22 auf Tradegate (22. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -25,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %. Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd.. Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +17,06 %/+77,26 % bedeutet.



