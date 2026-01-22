Moderna Aktie mit Kurssprung +4,98 % - 22.01.2026

Mit einer Performance von +4,98 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +16,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,77€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +89,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +29,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Moderna auf +75,06 %.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,66 % 1 Monat +55,98 % 3 Monate +89,59 % 1 Jahr +26,89 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna-Aktie, die zuletzt gestiegen ist. Anleger sind optimistisch und erwarten weiteres Wachstum, während fundamentale Analysen den Wert der Produktpipeline auf 46,40 USD pro Aktie schätzen. Zudem gibt es eine hohe Short-Quote von 57 %, was auf eine mögliche Short-Squeeze-Situation hinweist. Der aktive Handel außerhalb der regulären Handelszeiten wird ebenfalls als positives Signal gewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,54 Mrd. € wert.

