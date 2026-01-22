    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Moderna Aktie mit Kurssprung +4,98 % - 22.01.2026

    Am 22.01.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +4,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.01.2026

    Mit einer Performance von +4,98 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +16,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,77. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +89,59 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +29,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Moderna auf +75,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna-Aktie, die zuletzt gestiegen ist. Anleger sind optimistisch und erwarten weiteres Wachstum, während fundamentale Analysen den Wert der Produktpipeline auf 46,40 USD pro Aktie schätzen. Zudem gibt es eine hohe Short-Quote von 57 %, was auf eine mögliche Short-Squeeze-Situation hinweist. Der aktive Handel außerhalb der regulären Handelszeiten wird ebenfalls als positives Signal gewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,54 Mrd. € wert.

    Warum schaltet sie den Turbo ein?


    Die Moderna-Aktie ist derzeit kaum zu halten. Am gestrigen Mittwoch machte das US-Biotech-Unternehmen einen großen Satz um +15% nach oben und auch im europäischen Handel legt die Aktie am Donnerstagmorgen um über +3% zu. Seit Jahresbeginn summieren sich damit die Kursgewinne auf mehr als +70%. Warum schaltet Moderna wieder den Turbo ein und sollten Anleger […] The post Moderna-Aktie: Warum schaltet sie den Turbo ein? first appeared on sharedeals.de.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


