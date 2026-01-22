    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Freitag geht es los!

    CSG: Dieser Rüstungs-Börsengang könnte alle Rekorde brechen

    Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group will an die Börse und könnte den weltweit größten Rüstungs-IPO stemmen. Anleger zeigen großes Interesse, die Nachfrage übersteigt schon jetzt das Angebot.

    Für Sie zusammengefasst
    • Czechoslovak Group plant größten Rüstungs-IPO weltweit.
    • Hohe Nachfrage übersteigt Angebot, 3,8 Mrd. Euro Ziel.
    • Kapital für Expansion und Marktstellungsausbau genutzt.
    Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.de

    Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) bereitet sich auf einen historischen Börsengang vor, der als der größte in der Geschichte der Rüstungsindustrie gelten könnte. Medienberichten zufolge soll die Notierung bereits an diesem Freitag, 26. Februar, an der Börse Euronext in Amsterdam stattfinden. Mit einer angestrebten Marktbewertung von 25 Milliarden Euro und dem Verkauf von bis zu 15,2 Prozent der Unternehmensanteile hofft CSG, rund 3,8 Milliarden Euro zu erlösen.

    Das Unternehmen, das Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriesysteme herstellt, hat sich durch die stark gestiegenen Rüstungsaufträge während des Ukraine-Konflikts stark entwickelt. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte CSG einen Umsatz von 4,49 Milliarden Euro, von denen etwa ein Viertel auf Lieferungen an die Ukraine entfielen.

    Der Börsengang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Rüstungsbranche von einer hohen weltweiten Nachfrage profitiert, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine und zunehmende geopolitische Spannungen befeuert wurde.

    Die Bücher für den Börsengang sind bereits geschlossen, und die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Bereits zu Beginn der Zeichnungsfrist waren die Orderbücher gefüllt, berichten Insider.  Die Ankerinvestoren des Unternehmens, darunter Blackrock und der Staatsfonds von Katar, haben Zusagen in Höhe von rund 900 Millionen Euro gemacht.

    CSG will mit dieser Kapitalmaßnahme sowohl den Aktienbesitz seines Hauptaktionärs Michal Strnad als auch die Emission neuer Aktien kombinieren. Strnad plant, bis zu 2,55 Milliarden Euro aus dem Verkauf seiner Anteile zu erzielen, während das Unternehmen selbst neue Aktien im Wert von rund 750 Millionen Euro ausgibt.

    Mit dem frischen Kapital will CSG weiter expandieren und seine Marktstellung ausbauen. Erst Ende 2024 erwarb das Unternehmen die Kinetic Group, einen US-amerikanischen Hersteller von Kleinmunition, und stärkt so seine Position als einer der führenden Rüstungsproduzenten in Mittel- und Osteuropa.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
