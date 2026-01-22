Erdölpreise kippen: Was Trump und Grönland damit zu tun haben

Die Erdölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben damit frühere Gewinne wieder zunichtegemacht, da die Risikoprämie durch die Lockerung der Zolldrohungen und Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump gegen Grönland verringert wurde. Brent-Rohöl verlor zuletzt 0,9 Prozent auf 64,64 US-Dollar pro Barrel, auch die Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) gab nach und liegt jetzt bei 60,05 US-Dollar pro Barrel.

Laut einem Reuters-Bericht vom Donnerstag schloss Trump am Mittwoch den Einsatz von Gewalt zur Annexion Grönlands aus und ruderte bei möglichen Zöllen auf europäische Verbündete zurück. Ole Hansen, Chef-Rohstoffanalyst der Saxo Bank wurde von Reuters diesbezüglich wie folgt zitiert: "Es gibt eine Deflation der Risikoprämie im Zusammenhang mit dem Grönland-Debakel, und auch das iranische Lieferrisiko hat sich verringert."

Zusätzlich zu dem Druck auf die Preise aufgrund eines Überangebots am Markt meldete das American Petroleum Institute einen Anstieg der US-Rohöl- und Benzinbestände, wie Reuters unter Berufung auf ungenannte Marktquellen berichtete. Zudem heißt es in dem Bericht, dass die Internationale Energieagentur ihre Prognosen für das weltweite Wachstum der Ölnachfrage bis 2026 nach oben korrigiert, was auf einen etwas geringeren Überschuss in diesem Jahr hindeutet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion