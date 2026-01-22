North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant Phase-2-Radonuntersuchung und umweltschonende Backpack-Bohrungen in Konzessionsgebieten Blanchette, Bardy und Seigneurie in Québec

Vancouver, British Columbia – 22. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein geplantes Phase-2-Folgeexplorationsprogramm bekannt zu geben, das eine von RadonEx Ltd. durchgeführte Bodenluft-Radonuntersuchung mit einem umweltschonenden Backpack-Bohrprogramm kombiniert, um Zielgebiete zu validieren und zu verfeinern und die Bohrzielermittlung in den zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Blanchette, Bardy und Seigneurie in Québec zu unterstützen.

Höhepunkte

- Startdatum von Phase 2: Programm soll am 30. Januar 2026 beginnen

- Blanchette und Bardy: Etwa zweiwöchige Bodenluft-Radonuntersuchung mit RadonEx Ltd., durchgeführt in Verbindung mit Backpack-Bohrungen in Gebieten mit identifizierten Radonanomalien, um Ziele zu verfeinern, potenzielle Erweiterungen der Systeme zu bewerten und zusätzliche vorrangige Bohrziele zu identifizieren

- Seigneurie: Nach den Arbeiten bei Blanchette und Bardy ist ein weiteres etwa 10-tägiges Programm geplant, einschließlich einer Bodenluft-Radonuntersuchung und Backpack-Bohrungen sowie einer hochauflösenden Magnetfeldvermessung, um die Definition und Priorisierung von Zielen zu unterstützen.

Geplantes Phase-2-Arbeitsprogramm

Bei Blanchette und Bardy plant das Unternehmen, die vorrangigen Gebiete durch eine Bodenluft-Radonuntersuchung, die von RadonEx Ltd. in Verbindung mit Backpack-Bohrungen durchgeführt wird, weiter zu erschließen. Das Ziel besteht darin, Radonanomalien zu validieren, die als mit der Mineralisierung in Zusammenhang stehend interpretiert werden, die Zielgeometrie zu verfeinern und die Identifizierung weiterer vorrangiger Ziele für die anschließenden Explorationen und potenziellen Bohrungen zu unterstützen.

Backpack-Bohrungen sind eine umweltschonende, kraftstoffbetriebene Bohrmethode, die schnelle Folgeprobenahmen ermöglicht. Die vom Unternehmen geplanten Backpack-Bohrungen erfordern insbesondere keine hydraulisch betriebenen Geräte und stehen im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Explorationsaktivitäten in Québec, einschließlich des Genehmigungssystems ATI (Autorisation pour travaux d’exploration à impacts). Die Ausrüstung und die Methode entsprechen den Werkzeugen, die für gewöhnlich bei der Entnahme von Deckgesteinsproben verwendet werden, wie im ATI Guide du promoteur von Québec beschrieben, und sollen Oberflächenstörungen minimieren und gleichzeitig gezielte Probenahmen ermöglichen. Das Werkzeug kann zur Entnahme von Deckgesteinsproben und – wenn die Bedingungen dies zulassen – von Proben aus dem obersten, unterhalb des Deckgesteins verborgenen Festgestein verwendet werden, um Ziele zu verfeinern und zu priorisieren.