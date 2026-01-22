Dividendenperle P&G: Preiserhöhungen und US-Shutdown drücken den Umsatz

Das Unternehmen meldete am Donnerstag stagnierende organische Verkaufszahlen – das schwächste Wachstum seit einem Jahrzehnt. Besonders negativ fiel der Rückgang des Volumens um 1 Prozent ins Gewicht, da in wichtigen Produktkategorien wie Baby-, Damen- und Familienpflegeprodukten ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen war. Das zweite Quartal verfehlte zudem die Erwartungen der Wall Street, wobei die schwache Nachfrage bei Kernprodukten wie Waschmitteln und Toilettenpapier in den USA das Gesamtergebnis belastete.

Der weltgrößte Konsumgüterhersteller Procter & Gamble kämpft mit einem Umsatzrückgang in einem entscheidenden Verkaufssegment. Die Zahlen für das letzte Quartal spiegeln die vorsichtige Kaufbereitschaft der US-Verbraucher wider, die in den letzten Monaten des Jahres 2025 besonders zurückhaltend waren.

Die P&G-Aktie gibt vorbörslich knapp 1 Prozent nach, auf Sicht von 12 Monaten steht ein Minus von fast 10 Prozent zu Buche. Bei Konkurrent Unilever sprang im gleichen Zeitraum immerhin ein Mini-Kursplus von 2,7 Prozent heraus.

Der Umsatz im vergangenen Quartal belief sich auf 22,21 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp unter den Analystenschätzungen. Dennoch zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr innerhalb seiner Jahresziele zu bleiben, trotz eines schwierigen Umfelds mit hoher geopolitischer Unsicherheit und gedämpfter Konsumausgaben.

Besonders betroffen von der schwachen Entwicklung sind einkommensschwache Haushalte, die aufgrund von Preiserhöhungen und einer gedämpften Arbeitsmarktlage ihre Ausgaben auch für Grundnahrungsmittel einschränken. Hinzu kam der temporäre Rückgang bei den Sozialhilfezahlungen aufgrund des US-Staats-Shutdowns im Oktober und November 2025, was die Lage weiter verschärfte.

P&G verzeichnete zudem einen Rückgang der Bruttomarge im fünften Quartal in Folge, was auf die gestiegenen Produktionskosten und die Anpassung der Verpackungsgrößen zurückzuführen ist, um auch preissensitive Kunden zu erreichen.

CEO Shailesh Jejurikar, der seit Anfang Januar im Amt ist, betonte jedoch, dass der Rückgang im vierten Quartal eine Basis für eine positive Entwicklung im zweiten Halbjahr bilde. In den kommenden Monaten erwartet P&G eine Erholung, gestützt durch ein starkes Wachstum in Europa und Lateinamerika, das zuversichtlich auf eine zukünftige Beschleunigung des Umsatzwachstums in den USA und anderen Märkten blicken lässt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





