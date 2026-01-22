    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Online-Shopping boomt

    E-Commerce in Deutschland wächst: Wer profitiert dabei wirklich?

    Der deutsche Online-Handel erzielt 2025 ein unerwartet starkes Wachstum. Anbieter aus China gewinnen immer mehr Marktanteile. Auch für 2026 werden steigende Umsätze erwartet.

    Foto: OpenAI

    Der deutsche Online-Handel ist 2025 etwas stärker gewachsen als erwartet. Wie der Branchenverband bevh am Donnerstag mitteilte, stieg der Bruttoumsatz mit Waren um 3,2 Prozent auf 83,1 Milliarden Euro und übertraf damit die ursprüngliche Prognose von plus 2,5 Prozent. Erstmals seit 2021 legten die Erlöse damit wieder in allen Quartalen zu. Mit digitalen Dienstleistungen wie Reisen, Flügen und Kinotickets wuchs der Umsatz um 7,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro.

    Für dieses Jahr rechnet der Verband mit 3,8 Prozent Wachstum im Warengeschäft. Dabei sichern sich Anbieter aus China wie Temu, Shein und Aliexpress immer größere Teile des Umsatzes. Mittlerweile wird jede 15. Bestellung im Internet bei einer der großen Plattformen aus Asien gemacht. Laut bevh entfiel 2025 vom Wachstum des gesamten E-Commerce mit Waren 30 Prozent auf den Zuwachs chinesischer Plattformen.

    bevh-Präsident Gero Furchheim sagte dazu: "Der Online-Handel ist ein seltener Lichtblick in der deutschen Wirtschaft." Die Menschen konsumierten auch in unsicheren Zeiten – und dies digital. Geopolitische Konflikte und die kritische Lage deutscher Schlüsselindustrien schränkten jedoch ein stärkeres Wachstum ein. Furchheim ergänzte: "Insgesamt wird der E-Commerce sich aber deutlich besser entwickeln als der traditionelle Einzelhandel."

    Robust zeigte sich dabei die Kauflaune der Verbraucher, der Anteil der sogenannten Vielkäufer blieb stabil. Gut jeder dritte Kunde in Deutschland bestellte durchschnittlich zweimal wöchentlich oder öfter Waren online.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 




