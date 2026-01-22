Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.01. - FTSE Athex 20 stark +4,06 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.847,40 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,20 %, Infineon Technologies +1,99 %, Siemens Energy +1,98 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,83 %, SAP -2,38 %, BMW -2,23 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:57) bei 31.580,00 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: IONOS Group +6,37 %, United Internet +6,17 %, Rational +4,80 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -15,77 %, HENSOLDT -2,57 %, RENK Group -1,98 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.708,59 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +8,19 %, IONOS Group +6,37 %, United Internet +6,17 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -15,77 %, HENSOLDT -2,57 %, SAP -2,38 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.953,95 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,20 %, ASML Holding +2,03 %, Infineon Technologies +1,99 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,83 %, SAP -2,38 %, BMW -2,23 %
Der ATX steht bei 5.532,90 PKT und gewinnt bisher +2,18 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,84 %, Raiffeisen Bank International +4,72 %, DO & CO +3,61 %
Flop-Werte: OMV -0,85 %, Wienerberger -0,56 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,08 %
Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 13.225,75 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Holcim +1,61 %, Amrize +1,07 %, UBS Group +0,80 %
Flop-Werte: Givaudan -1,60 %, CIE Financiere Richemont -1,03 %, Zurich Insurance Group -0,92 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:23) bei 8.158,44 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,12 %, STMicroelectronics +1,86 %, Bouygues +1,42 %
Flop-Werte: Renault -2,94 %, Stellantis -2,68 %, Thales -2,43 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.020,42 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,48 %, Alfa Laval +2,12 %, Tele2 (B) +2,03 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -7,21 %, AstraZeneca -0,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,18 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.640,00 PKT und gewinnt bisher +4,06 %.
Top-Werte: Public Power +5,66 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,85 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,82 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,31 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,28 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,27 %
