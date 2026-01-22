IONOS Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,37 % - 22.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,37 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +0,83 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 29,23€, mit einem Plus von +6,37 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Obwohl sich die IONOS Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,37 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +8,64 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,44 % 1 Monat +10,07 % 3 Monate -16,37 % 1 Jahr +15,09 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,09 Mrd.EUR € wert.

Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Denn die Drohung durch neue US-Zölle vom 1. Februar an gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des …

Mit einem positiven Analystenkommentar im Rücken ist den Aktien von Ionos am Donnerstag der Sprung auf ein Hoch seit mehr als zwei Monaten gelungen. Die Titel des zu United Internet gehörenden Internet-Dienstleisters standen am Morgen in der …

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.