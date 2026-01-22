    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCritical Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Critical Metals Corporation

    Grönland: Trump auf dünnem Eis – Minenaktien am Siedepunkt

    Grönland, die größte Insel der Welt, rückt zunehmend in den Fokus der internationalen Politik – und der Finanzmärkte. Ist die Grönland-Krise ein Frühindikator für eine neue Weltordnung?

    • Grönland wird geopolitisch und wirtschaftlich wichtig.
    • Rohstoffvorkommen könnten neue Machtverhältnisse schaffen.
    • USA und Dänemark haben strategische Interessen in Grönland.
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Die aktuelle Grönland-Krise ist weniger ein isoliertes Ereignis als vielmehr ein Verstärker globaler Trends: geopolitische Machtverschiebungen, der Wettlauf um Rohstoffe und die sicherheitspolitische Bedeutung. All das spiegelt sich heute an den Aktienmärkten wider.

    Bereits 1946 versuchten die USA erstmals, Grönland zu kaufen. Während des Kalten Krieges wuchs die strategische Bedeutung erheblich: 1951 schlossen die USA und Dänemark ein Abkommen, das den Vereinigten Staaten die militärische Nutzung Grönlands erlaubte. Die Thule-Airbase wurde zum zentralen Stützpunkt.

    Rechtlich ist Grönland heute weitgehend selbstverwaltet, gehört jedoch vollständig zum Königreich Dänemark und ist damit dänisches Territorium.

    Der Konflikt zwischen den USA und Europa erinnert dabei historisch an die Loslösung der Vereinigten Staaten von Großbritannien im Unabhängigkeitskrieg Ende des 18. Jahrhunderts: Ein etablierter Machtblock trifft auf eine zunehmend unilateral agierende Großmacht.

    Grönland verfügt über enorme, bislang nur teilweise erschlossene Rohstoffvorkommen, darunter: Seltene Erden, Uran, Kupfer oder Eisenerz.

    Und: Das Reich der Mitte kontrolliert rund 90 Prozent des weltweiten Marktes für Seltene Erden. Diese sind essenziell für die Autoindustrie, die Chipindustrie und die Rüstungsindustrie. Jede geopolitische Alternative zu dieser Abhängigkeit – etwa durch Grönland – gewinnt daher massiv an Bedeutung.

    Jetzt soll in Davos ein neuer Grönland-Deal auf dem Tisch liegen. Die größte Insel der Welt ist Thema in unserem Podcast.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


