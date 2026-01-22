NAVEE bringt Eagle F1X und Birdie 5X zur PGA Show 2026 und expandiert in den Bereich Golfmobilität

Die PGA Merchandise Show ist die weltweit führende Veranstaltung der Golfbranche, auf der Top-Marken, Medien und Fachleute zusammenkommen, um Innovationen zu präsentieren, Trends zu setzen und die Zukunft des Golfsports zu gestalten.

ORLANDO, Florida, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, eine globale Marke für intelligente Mobilität präsentiert auf der PGA Show 2026 ihre neuesten Innovationen, die Golf-Push-Carts Eagle F1X und Birdie 5X. Diese Produkte stehen für NAVEE's Bestreben, über die Kurzstreckenmobilität hinauszugehen und intelligente Technologie und szenarioorientiertes Design in den Golfsport und die Freizeitgestaltung im Freien zu integrieren.

Der Eagle F1X kombiniert ein vom F1-Rennwagen inspiriertes Design mit fortschrittlichen intelligenten Funktionen. r bietet KI-Vision und UWB-fähige intelligente Auto-Follow-Funktion sowie KI + GPS-gestützte intelligente Hindernisvermeidung. Mit mehr als 40.000 globalen Golfplatzkarten, einem 5,5-Zoll-Farb-Touchscreen und einer Ein-Knopf-Rückruf-Funktion innerhalb von 150 Metern bietet der Eagle F1X Golfern Echtzeit-Entfernungsinformationen und mühelose Steuerung. Mit einem Gewicht von nur 15 kg und einer Faltzeit von 3 Sekunden vereint er Leistung und Tragbarkeit in einem eleganten Paket.

Der Eagle F1X hat bereits die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen. Er wurde auf der CES 2026 vorgestellt und von The Gadgeteer und Yanko Design als „Best of CES" ausgezeichnet, was das Engagement von NAVEE für Design und intelligente Mobilität widerspiegelt.

Das Birdie 5X legt Wert auf freihändige Bedienung und kompakte Handhabung. Aufbauend auf dem ersten elektrischen Golf-Push-Cart der Marke, der Birdie 3-Serie, die im September 2025 auf den Markt kam, ist sein Follow-Me-Modus jetzt reaktionsschneller. Die UWB-gestützte Auto-Follow-Funktion hält einen Abstand von 2 bis 8 Metern ein und passt sich automatisch dem Tempo des Golfers an. Mit einem 220-Wh-Akku kann der Birdie 5X mit einer einzigen Ladung 36 Löcher absolvieren, während sein 4+1-Radsystem und zwei 130-W-Motoren (250 W Spitzenleistung) für Stabilität auf Fairways, Sand, Schlamm und Steigungen bis zu 25° sorgen.

„Das Ziel von NAVEE ist es, intelligente Technologie in den Golfsport und andere Outdoor-Aktivitäten zu integrieren, damit sich die Nutzer ganz auf das Erlebnis konzentrieren können und gleichzeitig Komfort und Leistung verbessert werden", so Jian Lu, CEO des Unternehmens.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der intelligenten Mobilität und seiner weltweit führenden Federungssysteme verfügt NAVEE über einen natürlichen Vorteil beim Eintritt in neue Sektoren. Das Unternehmen nutzt nun diese Kernkompetenzen, um über den Transportbereich hinaus zu expandieren und Intelligenz und Zuverlässigkeit in den Golfsport und andere Freizeitbereiche zu bringen.

NAVEE ist eine globale Marke für intelligente Mobilität, die sich auf System-Engineering und die Integration intelligenter Technologien konzentriert. NAVEE nutzt Designs in Automobilqualität, fortschrittliche Federungssysteme und KI-gestützte Steuerungstechnologien, um leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die eine nachhaltigere und anpassungsfähigere Mobilität in städtischen, Freizeit- und Outdoor-Szenarien weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://naveetech.com/.

