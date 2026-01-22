    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAcuCort AktievorwärtsNachrichten zu AcuCort
    AcuCort schließt kommerzielle Vereinbarung mit Glenmark Pharmaceuticals für Deutschland und fünf weitere europäische Länder

    Das Pharmaunternehmen AcuCort AB (publ) (AcuCort) hat mit dem weltweit tätigen Pharmaunternehmen Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) eine kommerzielle Vereinbarung über die Vermarktung und den Vertrieb des Produkts Zeqmelit von AcuCort in Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Österreich, der Slowakei und der Ukraine geschlossen.

    LUND, Schweden, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die kommerzielle Vereinbarung ersetzt die am 17. Juni 2025 bekanntgegebene Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) und bedeutet, dass sich die Parteien nun auf sämtliche geschäftlichen Bedingungen der Zusammenarbeit geeinigt haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Glenmark für die Vermarktung des Produkts in den jeweiligen Ländern verantwortlich sein. Die Vereinbarung erstreckt sich auf eine Gesamtbevölkerung von mehr als 160 Millionen Menschen und stellt einen wichtigen Schritt in der laufenden internationalen Expansion von AcuCort dar.

    „Der Abschluss einer kommerziellen Vereinbarung mit Glenmark ist ein wesentlicher Meilenstein für AcuCort. Deutschland ist einer der größten und wichtigsten Pharmamärkte Europas, und die Vereinbarung unterstreicht sowohl das kommerzielle Potenzial des Produkts als auch unsere langfristigen Expansionsbestrebungen", sagte Jonas Jönmark, CEO von AcuCort AB.

    „Das Produkt stärkt unser Europa-Portfolio und passt hervorragend zu unserem Fokus auf differenzierte Therapien. Diese Partnerschaft spiegelt unsere Fähigkeit wider, in mehreren europäischen Märkten gleichzeitig erfolgreich zu agieren. Mithilfe unserer etablierten kommerziellen Infrastruktur und regionalen Expertise ermöglichen wir Patientinnen und Patienten einen zeitnahen und verlässlichen Zugang zu dieser Therapie und schaffen gleichzeitig einen langfristigen Mehrwert für die Gesundheitssysteme", sagte Christoph Stoller, President & Business Head – Europe & Emerging Markets, Glenmark Pharmaceuticals.

    Glenmark ist Inhaber der Marktzulassung (Marketing Authorisation Holder, MAH) für das Produkt und übernimmt die Einreichung der Zulassungsanträge in den jeweiligen Märkten. Glenmark geht davon aus, dass die Einreichung des Antrags in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erfolgen wird.

    Das Produkt wurde im Herbst 2024 in Schweden, Norwegen und Finnland sowie im Sommer 2025 in Dänemark eingeführt. Im Frühjahr 2025 wurden Folgeaufträge für die nordischen Länder erteilt; hinzu kam ein weiterer Auftrag im Dezember 2025. Die endgültige Vereinbarung mit Glenmark Pharmaceuticals baut auf der Strategie von AcuCort auf, die nordische Region als Sprungbrett für eine breitere globale Präsenz zu nutzen.

