Umsatz von Procter & Gamble stagniert organisch - Aktie gibt nach
- Procter & Gamble wächst kaum, schwache Nachfrage.
- Erlöse steigen um 1% auf 22,2 Milliarden US-Dollar.
- Gewinn sinkt um 7% auf 4,3 Milliarden Dollar.
CINCINNATI (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble ist im zweiten Geschäftsquartal aufgrund einer mauen Nachfrage kaum gewachsen. Einem leichten organischen Wachstum in den Bereichen Kosmetik sowie Health Care stand eine schwache Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich Babypflege, Damenhygiene und Haushaltswaren gegenüber. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag nach.
In den drei Monaten per Ende Dezember stiegen die Erlöse um ein Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar (rund 19 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Cincinnati mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, stagnierte das Wachstum sogar, während Analysten ein kleines Plus erwartet hatten. Unter dem Strich verdiente der Konsumgüterkonzern im Quartal mit 4,3 Milliarden Dollar sieben Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag mit 1,88 Dollar auf Vorjahresniveau und damit leicht über den Erwartungen von Analysten.
Finanzchef Andre Schulten erwartet, dass sich der Umsatz in den kommenden sechs Monaten erholen wird. Das vergangene Quartal habe schwierige Vergleichswerte gehabt, da die Konsumenten in den USA im Vorjahreszeitraum aufgrund eines Hafenstreiks Vorräte an lebensnotwendigen Gütern und Waschmittel angelegt hätten. Zudem habe der Teil-Shutdown der US-Regierung und die vorübergehende Aussetzung der Lebensmittelhilfe belastet.
Die Prognose für das noch bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigte Procter & Gamble./err/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie
Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 123 auf Tradegate (22. Januar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 288,40 Mrd..
Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.
