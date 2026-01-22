ZenaTech meldet Fortschritte bei seiner proprietären Quantencomputing-Hardware-Plattform für Verteidigungs-, Homeland-Security- und staatliche Anwendungen

Vancouver, British Columbia, (22. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt einen aktuellen Überblick über den Fortschritt seiner Initiative zum Aufbau einer eigenen Quantencomputing-Hardware-Plattform, die leistungsstarke und sichere autonome KI-Lösungen für Anwendungen im Bereich der US-Verteidigung, Homeland Security sowie für staatliche Anwendungen ermöglichen soll. Das Unternehmen hat die wichtigsten technologischen Anforderungen und Anbieter ermittelt und ist derzeit mit der Beschaffung der Schlüsselkomponenten für den Bau seines ersten Quantencomputing-Prototyps beschäftigt. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass der Fünf-Qubit-Quantenprototyp im Laufe des Jahres 2026 fertiggestellt und betriebsbereit sein wird. Bei der Hardware handelt es sich voraussichtlich um eine skalierbare Rechenplattform, die für die Verarbeitung und Analyse großer, komplexer Datensätze ausgelegt ist. Unter anderem sollen von den ZenaDrone-Drohnen und Drohnenschwärmen des Unternehmens generierte Daten ausgewertet werden, um in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse und Entscheidungshilfen für militärische und staatliche Anwendungen zu liefern.

„Die Entwicklung unseres eigenen Quantencomputing-Prototyps ist ein wichtiger und grundlegender Schritt auf dem Weg zu einer vertikal integrierten Plattform, die für die Verarbeitung der riesigen Datenmengen unserer Drohnensysteme ausgelegt ist und die missionskritischen Systeme der Intelligence-Fähigkeiten unterstützt, die moderne Streitkräfte benötigen“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir bauen eine Technologieplattform auf, um autonome Operationen in umkämpften Gebieten zu stärken, die Sicherheit und Resilienz zu verbessern und ZenaTech für größere, langfristige Verteidigungsmöglichkeiten zu positionieren, die mit den Verteidigungsprioritäten auf internationaler Ebene im Einklang stehen.“

Die Plattform des Quantencomputing-Prototyps soll außerdem fortschrittliche Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) im gesamten F&E-Portfolio des Unternehmens unterstützen. Dazu zählen das Projekt Eagle Eye, das sich auf fortschrittliche KI-Anwendungen im Verteidigungsbereich konzentriert und über Zena AI, den fortschrittlichen KI-Hub des Unternehmens in Baton Rouge, betrieben wird; das Projekt Clear Skies für fortschrittliche Wettervorhersagen und Waldbrandmanagement; und das Projekt Sky Traffic mit Schwerpunkt auf fortschrittlichem Verkehrsmanagement.