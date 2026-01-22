Deutlicher Kurssprung bei der Secunet Security Networks Aktie - 22.01.2026

Die Secunet Security Networks Aktie konnte bisher um +5,78 % auf 205,00€ zulegen. Das sind +11,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +3,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 205,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Obwohl sich die Secunet Security Networks Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,29 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +6,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Secunet Security Networks eine positive Entwicklung von +6,26 % erlebt.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,08 % 1 Monat +12,06 % 3 Monate -5,29 % 1 Jahr +74,65 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte seine Jahresziele erreicht oder sogar leicht übertroffen …

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.