Palantir Aktie gut behauptet +1,85 % - 22.01.2026

Mit einer Performance von +1,85 % konnte die Palantir Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 144,14€, mit einem Plus von +1,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der heutige Anstieg bei Palantir konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,14 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -7,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,85 % verloren.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,05 % 1 Monat -14,61 % 3 Monate -9,14 % 1 Jahr +97,41 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 329,22 Mrd. € wert.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.