Novo Nordisk Aktie steigt auf 52,23€ - 22.01.2026

Die Novo Nordisk Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,77 % auf 52,23€ zulegen. Das sind +1,41 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Novo Nordisk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,23€, mit einem Plus von +2,77 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,47 % bei Novo Nordisk.

Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +2,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novo Nordisk um +17,02 % gewonnen.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat +24,87 % 3 Monate +8,47 % 1 Jahr -34,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, insbesondere nach der Erhöhung des Kursziels durch Goldman Sachs auf 436 DKK. Anleger hoffen auf eine Rückkehr in die Region von 80-90 €, während Unsicherheiten durch politische Entwicklungen besprochen werden. Langfristig wird die Aktie als Blue Chip betrachtet, was die Zuversicht der Anleger stärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,00 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln …

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, …

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.